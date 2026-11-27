Из всей тыквы готовлю хрустящие чипсы: пряные нотки и аромат – вкуснотень за 10 минут

Если пшенная каша, крем-суп и пироги вам уже надоели, а тыкв еще много – приготовьте хрустящие домашние чипсы.

Готовятся они быстро и просто, получаются очень вкусными и безопасными для здоровья.

Ингредиенты

Вам потребуется:

тыква;

растительное масло – 2 ст. л.;

копченая паприка;

сушеный гранулированный чеснок;

молотый кориандр;

сушеный тимьян.

Также нужна широкая овощечистка или кухонная терка-мандолина с плоским лезвием.

Способ приготовления

Очистите тыкву от кожуры, извлеките семенную камеру и нарежьте мякоть на кусочки по ширине ножа. Затем нарежьте тыкву на слайсы – они должны быть гибкими и полупрозрачными. Выложите слайсы на бумажные полотенца – они впитают излишки сока.

В отдельной миске размешайте специи и растительное масло. Обваляйте в пряной смеси тыквенные слайсы, стараясь их не сломать.

Застелите противень силиконизированным пергаментом и разложите на поверхности слайсы в один слой – они не должны касаться друг друга. Сушите тыквенные чипсы при температуре 70-80 °C в режиме конвекции 2,5 часа. При отсутствии вентилятора приоткройте дверцу на сантиметр, вставив деревянную лопатку.