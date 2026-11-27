Из всей тыквы готовлю хрустящие чипсы: пряные нотки и аромат – вкуснотень за 10 минут
Готовятся они быстро и просто, получаются очень вкусными и безопасными для здоровья.
Ингредиенты
Вам потребуется:
- тыква;
- растительное масло – 2 ст. л.;
- копченая паприка;
- сушеный гранулированный чеснок;
- молотый кориандр;
- сушеный тимьян.
Также нужна широкая овощечистка или кухонная терка-мандолина с плоским лезвием.
Способ приготовления
Очистите тыкву от кожуры, извлеките семенную камеру и нарежьте мякоть на кусочки по ширине ножа. Затем нарежьте тыкву на слайсы – они должны быть гибкими и полупрозрачными. Выложите слайсы на бумажные полотенца – они впитают излишки сока.
В отдельной миске размешайте специи и растительное масло. Обваляйте в пряной смеси тыквенные слайсы, стараясь их не сломать.
Застелите противень силиконизированным пергаментом и разложите на поверхности слайсы в один слой – они не должны касаться друг друга. Сушите тыквенные чипсы при температуре 70-80 °C в режиме конвекции 2,5 часа. При отсутствии вентилятора приоткройте дверцу на сантиметр, вставив деревянную лопатку.