С какой целью был основан Санкт-Петербург: причин несколько — у Петра I был точный замысел

Зачем император заложил город на Неве и как ему удалось превратить его в «окно в Европу»

Петербург вырос из болотистого острова в один из красивейших городов Европы всего за пару десятилетий — и это не чудо, а продуманный план Петра I. Основанный в 1703 году, город до 1918-го оставался столицей и играл особую роль в судьбе страны.

Стратегическое положение

Первая петровская постройка на новой земле — Петропавловская крепость на Заячьем острове. Именно она стала щитом северных рубежей: Санкт-Петербург защищал страну от захватчиков и служил «ключом» к Балтийскому морю.

С появлением города у России появился выход к морю, а вместе с ним — возможность модернизировать флот и сделать границы надёжнее.

«Окно в Европу»

Морской путь к Европе открыл Петру I дорогу к знаниям и технологиям. Император стремился модернизировать Россию, перенимая не только инженерные решения, но и европейскую культуру, образ жизни. Местоположение города на Балтике оказалось идеальным для этих целей.

Кстати, знаменитое выражение «прорубил окно в Европу» придумал не Пётр, а Александр Пушкин — одной фразой поэт описал масштаб петровских реформ.

Торговля

Как только отношения с Европой наладились, в Петербург стали прибывать торговые корабли — и император лично поощрял такое движение.

Торговля пополняла казну, укрепляла связи с европейскими странами и делала город центром притяжения купцов, ремесленников и мастеров. Постепенно Петербург превращался в главный экономический узел страны.

Интересный факт в завершение

Пётр I оставил след и в повседневных традициях: именно он перенёс празднование Нового года с 1 сентября на 1 января. Указ вышел 20 декабря 1699 года, и уже в 1700-м русские люди стали отмечать праздник по европейскому образцу.

Что почитать или куда сходить

загляните на Заячий остров — Петропавловская крепость до сих пор хранит дух петровской эпохи;

прогуляйтесь по набережным Невы, чтобы понять, почему город называли «ключом» к Балтике;

обратите внимание на здания петровского времени: в них чувствуется стремление к европейскому стилю;

если интересна история реформ Петра, посмотрите тематические экскурсии — их предлагают многие городские музеи.

История основания Петербурга — это история о том, как одна государственная идея превратилась в город-легенду. И каждую прогулку по его улицам можно воспринимать как чтение этой истории заново.

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