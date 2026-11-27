Не перец, фаворит сезона: этот сорт покажет эталонную урожайность в любых условиях — стоит присмотреться

Урожайный сорт, устойчивый к болезням

При выборе сортов перца рекомендуется отдавать приоритет культурам с высокой урожайностью и ранними сроками созревания. К числу таких сортов относится «Абрикосовая фаворитка».

Свое название сорт получил благодаря характерному оранжевому оттенку плодов в стадии биологической спелости; в технической спелости они имеют светло-зеленый цвет.

Растение оптимально подходит для тепличного выращивания, однако допустима высадка в открытый грунт. Высота куста обычно не превышает 50 см.

Период созревания составляет 100 дней, что классифицирует сорт как раннеспелый. Урожайность достигает 20 кг с квадратного метра.

Плоды сорта «Абрикосовая фаворитка» обладают конусовидной формой, толстыми стенками и массой до 400 г. Перцы универсальны в применении: подходят как для употребления в свежем виде, так и для переработки.

Фото сгенерировано ИИ

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