Не сорт, а гигант: плоды по 3 кг даже без танцев с бубнами – одним помидором накормите всех соседей

Рекордсмен среди гигантов

При выборе томатов садоводы ориентируются не только на урожайность, но и на калибр плодов, который является ключевым параметром. Поскольку не каждый сорт обладает выдающимися характеристиками, рекомендуем обратить внимание на представленную культуру.

Сорт «Большой Зак» по праву считается рекордсменом: вес одного плода может достигать 3–4 кг. Мощная и высокорослая структура куста позволяет растению эффективно поддерживать тяжелый урожай.

«Большой Зак» оптимально подходит для тепличного выращивания. Сорт неприхотлив в уходе, однако при дефиците тепла размер плодов может быть менее значительным, составляя в среднем от 800 г до 1 кг.

Данный сорт отличается высокими вкусовыми качествами, сладостью и сочностью. Томаты идеальны для употребления в свежем виде, а также пригодны для различных видов переработки.

Фото сгенерировано ИИ

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