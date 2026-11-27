Трудовой стаж фиксируется в книжке, но далеко не каждый отработанный год превратился в пенсионные сбережения.

В начале двухтысячных часть взносов действительно откладывалась на будущее, однако рассчитывать на выплату может не каждый. У кого-то на счете обнаруживается солидная сумма, у кого-то — ноль. Разберитесь, попадаете ли вы в число получателей и как найти свои средства, пока не поздно.

Кому положены выплаты

Сбережения формировались у мужчин с 1953 по 1966 год рождения и женщин с 1957 по 1966 год, а также у всех, кто родился в 1967 году и позже и за кого работодатель перечислял взносы до 2014 года. В список также входят те, кто участвовал в программе софинансирования, и семьи, направившие материнский капитал на будущую пенсию. Однако официальное трудоустройство само по себе ничего не гарантирует: если зарплата выдавалась в конверте или взносы не переводились, денег на счете не будет.

Как решают: разом или по частям

Накопления делят на 270 месяцев — столько в 2026 году составляет ожидаемый срок выплаты. Результат сравнивают с порогом: десять процентов от федерального прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году он равен 16 288 рублям, значит порог — 1 628,80 рубля в месяц. Если расчетная сумма не дотягивает до этой планки, деньги выдают одним платежом. Это касается накоплений примерно до 439 776 рублей. Если больше — назначают ежемесячную выплату.

Что поменялось в 2026 году

Срочная выплата теперь доступна не всем. Она предусмотрена только для добровольных взносов и материнского капитала. Средства, сформированные из обязательных отчислений работодателя в 2002–2004 годах, под этот механизм не подпадают. Заявление рассматривают не дольше 10 рабочих дней. При положительном решении деньги приходят в текущем месяце.

Как действовать

Закажите выписку о состоянии индивидуального лицевого счета. Это можно сделать через Госуслуги или в клиентской службе СФР. Если средствами управляет НПФ — обращайтесь напрямую в фонд. Заявление подают через Госуслуги, МФЦ или клиентскую службу фонда. Автоматически деньги не переводят — заявление обязательно.