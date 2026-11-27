4 ложки в таз – и кухонный гарнитур будто с витрины магазина: ни липкого налёта, ни жирных пятен, ни пыли

Как очистить кухонный гарнитур от липкого жира - понадобится только сода

Кухня может казаться чистой, но если провести рукой по поверхностям рядом с плитой, то удастся почувствовать, что гарнитур является липким. Постепенно к этому липкому налету прибавляется пыль. Оттирать загрязнения даже привычной химией - большая проблема.

Но есть хитрость, которую используют умные хозяйки. Понадобится всего четыре ложки - компонент заменит любые покупные средства для уборки.

Что понадобится

Речь идет о пищевой соде. Налейте в тазик 3-4 литра воды, добавьте четыре ложки народного средства. Размешайте до растворения, после чего приступайте к уборке.

Сода отлично справляется с жирной пленкой, делает ее более податливой. На результат также влияет материал кухонного гарнитура, степень загрязнения.

Как мыть кухонный гарнитур

Намочите тряпку из микрофибры, выжмите ее и начните протирать загрязненные поверхности. В наиболее загрязненных местах тряпку нужно прижать к поверхности на несколько минут.

Что делать дальше

После использования раствора из соды необходимо протереть все поверхности тряпкой, которая была смочена в чистой воде. Это позволит убрать остатки соды и загрязнений.

Не забывайте удалять жир сразу после готовки, пока он еще не застыл. Это заметно облегчит уборку, сообщает vluki.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова использует для уборки на кухне не только содовый раствор, но и хозяйственное мыло. Оно справляется даже с самыми большими загрязнениями. Достаточно натереть половину бруска мыла, растворить его в тазике с горячей водой. Дождаться остывания, после чего нанести на поверхности шкафов и смыть.

Фото: Сгенерировано ИИ

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