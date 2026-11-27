С 1 апреля 2027 года пенсионные накопления планируют перевести в ПДС — что ждет россиян

Как устроена программа долгосрочных сбережений

Пенсионная тема всё чаще звучит в новостях — и не зря: в ближайшие годы правила игры с накопительной частью пенсии могут заметно поменяться.

Власти предлагают выстроить новую схему: запустить негосударственный пенсионный фонд с государственным участием, а за управление деньгами поставить ВЭБ.РФ — структуру, которая уже не первый год работает с пенсионными средствами.

Важно сразу расставить акценты: привычные страховые пенсии никто не трогает, речь идёт исключительно о накопительном сегменте. По планам, обновлённый механизм может заработать с 1 апреля 2027 года, но детали станут ясны только после окончательного принятия закона.

Среди приятных нововведений — шанс сменить фонд в первые два года и при этом не потерять уже заработанный доход.

Как устроена программа долгосрочных сбережений: простыми словами

ПДС действует с начала 2024 года и по сути даёт человеку удобный «контейнер» для долгосрочных накоплений. Деньги в нём складываются из разных источников — и это делает программу гибкой:

личные взносы участника — основа, без которой не будет работать часть льгот;

ранее сформированные пенсионные накопления — их можно перевести, если хочется объединить ресурсы;

государственное софинансирование — до 36 тысяч рублей в год на протяжении десяти лет;

доход от инвестирования — деньги не лежат без дела, а размещаются в разрешённых инструментах.

Ключевой момент: чтобы получать государственную поддержку, недостаточно просто перевести старые накопления — нужно регулярно вносить собственные средства.

Льготы, доходность и реалистичные ожидания

Один из бонусов для участников — налоговый вычет. В расчёт идёт сумма до 400 тысяч рублей в год (вместе с другими подходящими финансовыми продуктами). Это не сумма возврата, а база: при НДФЛ 13% можно вернуть до 52 тысяч рублей, если есть соответствующий доход и соблюдены все условия.

Что касается доходности, в 2024 году средний результат по программе приблизился к 20%, но прошлые цифры — не гарантия будущего. Рынок меняется, стратегия фонда корректируется, а расходы на управление тоже влияют на итоговую прибыль, сообщает источник.

Когда можно рассчитывать на выплаты и чего точно не стоит ждать

Выплаты становятся доступны через 15 лет после заключения договора либо при достижении женщинами 55 лет, мужчинами — 60 лет. В особых жизненных ситуациях (например, при необходимости дорогостоящего лечения или потере кормильца) возможен досрочный доступ к средствам.

Если же расторгнуть договор без таких оснований, можно получить меньше, чем вложили, и придётся вернуть ранее использованные налоговые льготы.

Распространённый миф — будто все накопления автоматически переведут в ПДС. Это не так: участие возможно только по личному выбору. Узнать, где сейчас хранятся ваши средства, можно через выписку из индивидуального лицевого счёта на «Госуслугах» или в Социальном фонде — там покажут текущего страховщика и состояние счёта.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что страховые пенсии в 2027 году будут проиндексированы выше уровня инфляции.