Коренные жители Петербурга: сколько их осталось и кто живет в городе

Почему понятие «свой» здесь работает совсем не так, как в других городах

У Петербурга особый характер — он не кричит о себе, а раскрывается постепенно, в деталях и полутонах. И если присмотреться к тем, кто наполняет его улицы, становится понятно: этот город никогда не был «закрытым клубом» для избранных.

Он всегда тянул к себе людей из разных мест — и продолжает это делать.

Кто считается коренным петербуржцем

Обычно коренными называют тех, чьи семьи живут в городе не одно поколение: не только тех, кто родился здесь, но и тех, у кого в Петербурге выросли родители, бабушки и дедушки.

У таких людей нередко есть свои «тайные» маршруты, любимые дворы и истории, которые начинаются со слов «а у нас в районе…». Для них город — не просто точка на карте, а часть семейной памяти.

Почему коренных жителей сегодня немного

Точной статистики нет, но ощущение, что таких людей стало меньше, разделяют многие. И этому есть простое объяснение: Петербург изначально был городом приезжих.

Сюда ехали со всей России и из Европы ещё со времён Петра I, и этот поток никогда не иссякал. Город всегда обновлялся, впитывал новые голоса и привычки — и в этом его суть.

Кто живёт в Петербурге сегодня

Большинство горожан — это люди, которые когда-то сюда переехали. Кто-то приехал учиться и остался, кто-то — ради работы, а кто-то просто влюбился в город и понял, что хочет здесь жить.

В Петербурге легко встретить уроженцев самых разных регионов: у всех разный бэкграунд, но часто — похожее отношение к городу: спокойное, внимательное, немного бережное.

Есть ли разница между «своими» и «приезжими»

Разница бывает, но она прячется в мелочах. В том, как человек выбирает маршрут: идёт ли он по туристическим тропам или сворачивает в тихий двор. В привычке замечать детали: лепнину на фасаде, старую вывеску, необычный подъезд.

Со временем эти детали смешиваются, и появляется тот самый «питерский вайб» — спокойный, интеллигентный, чуть отстранённый. И он не зависит от места рождения, отмечает источник.

Петербург — это не про то, сколько поколений твоей семьи здесь жило. Это про то, как ты чувствуешь город. Можно прожить здесь совсем недолго и уже ощущать себя своим — просто потому, что ты его замечаешь. И, возможно, в этом и есть его главный секрет: он принимает тех, кто смотрит на него не как на открытку, а как на живой, дышащий город.

Ранее «Городовой» рассказывал о местах Петербурга, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни.