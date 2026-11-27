Не просто особняк богатого петербуржца: история Дома городских учреждений — прогулка сквозь время

Что скрывалось за фасадом до 1917 года

Старинные здания Петербурга хранят не только красоту фасадов, но и целые истории о том, что происходило внутри задолго до революции. В одних домах жили люди, в других кипела совсем иная жизнь — конторы, комиссии, учебные классы.

Один из самых выразительных примеров — величественный Дом городских учреждений на Садовой улице, 55–57, почти напротив Юсуповского сада.

Как появился дом

Здание для городских учреждений возвели в 1906 году. Ещё в 1903-м Императорское Санкт‑Петербургское общество архитекторов объявило конкурс на проект, и первое место заняла работа архитектора А. И. Дмитриева.

Но строить в итоге стали по проекту А. Л. Лишневского, занявшего вторую строчку: у Дмитриева дом выходил заметно выше допустимых в городе 11 саженей, а при уменьшении высоты нарушились бы пропорции всего здания.

Название говорит само за себя: до 1917 года «городскими учреждениями» называли органы, управлявшие Петербургом — они вели хозяйственные, административные и даже судебные дела.

К 1913 году в доме работали управление городского ломбарда, статистическое отделение Городской управы, городская типография и музей, шесть камер мировых судей, комиссии по благотворительности, водоснабжению и народному образованию, а также женское четырёхклассное училище и два начальных.

На первом и полуподвальном этажах разместилось 22 магазина, выше — квартиры заведующего училищами и обслуживающего персонала.

Комиссия по благотворительности

Свою историю комиссия ведёт с 1885 года, когда появилась Исполнительная комиссия по назначению городских стипендиатов и призрению сирот, а через четыре года её переименовали в Городскую исполнительную комиссию по благотворительности.

Она координировала работу сиротских домов и Дома трудолюбия, распределяла стипендии детям из бедных семей, устраивала сирот в приюты, организовывала бесплатные столовые для безработных и помогала пострадавшим от стихийных бедствий — в том числе детям, оставшимся без родителей во время холерной эпидемии 1908 года.

При комиссии работало и Центральное справочное бюро, собиравшее статистику о нуждающихся. Одним из руководителей был известный заводчик и филантроп Н. Н. Брусницын. После революции комиссию упразднили, сообщает источник.

Комиссия по народному образованию

Эта структура появилась в 1877 году, когда городские начальные училища передали в ведение Городской думы. Комиссия решала, где и сколько открывать школ, отбирала учителей, контролировала педагогов и разрабатывала программы по русскому языку и арифметике.

Не чуждались и новшеств: в 1880 году в двух училищах ввели вторую смену, организовывали вечерние курсы для рабочих и ремесленников, а в 1883-м добились льготного проезда учеников на экскурсии по окрестностям Петербурга.

За 40 лет работы благодаря комиссии открыли около 305 начальных училищ — начальное образование получили примерно 80% городских детей. Закрыли её в 1917 году вместе с роспуском Думы.

Дом городских учреждений — отличное напоминание о том, что история города живёт не только в дворцах и музеях, но и в зданиях, где когда‑то решались вполне земные вопросы: где открыть школу, кому дать стипендию, чем накормить нуждающихся.

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