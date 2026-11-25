В "Фикс Прайс" бежала за завозом к Новому году: скупила пижамы за копейки, а по качеству - лучше массмаркета

Станет ли покупка пижамы в торговой сети выгодной

В торговой сети теперь можно найти праздничный ассортимент, ведь Новый год приближается с каждым днем. Особой популярностью у покупателей пользуется одежда для дома. Новогодний текстиль имеет принты оленей, снежинок и праздничную клетку, но главной особенностью является другое - цена. Один комплект обойдется в 350-500 рублей, что в несколько раз дешевле, чем в привычных магазинах.

Качество домашней одежды

Создается ощущение, что текстиль по такой цене должен быть плохого качества, но это не так. Для материала был использован хлопок с небольшим количеством полиэстера, из-за чего даже спустя время он сохраняет свой вид и форму. Ткань является плотной, но она мягкая, из-за чего не приносит никакого дискомфорта.

Даже строчки являются качественными, распускающихся нитей покупатели не замечают. Резинка на штанах выглядит эластичной, хорошо тянется и не перекручивается.

Хорошим качеством отличается и рисунок, узоры. Они не стираются после нескольких стирок, как обычно бывает с дешевыми вещами.

Как стирать домашнюю одежду

Даже домашняя одежда требует бережной стирки, поэтому важно соблюдать установленные правила. Температура воды не должна превышать 30-40 градусов, при этом режим следует выбирать деликатный.

В качестве средства для стирки лучше всего подходят гели и порошки. Отбеливатели и прочие агрессивные средства должны быть под запретом. Если придерживаться таких правил стирки, то вещи будут служить годами, сообщает progorodnn.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова покупала пижаму в этой сети магазинов год назад. До сих пор текстиль выглядит новым. Автор предварительно замачивает вещи в теплой воде, только потом отправляет в стиральную машину. Это позволяет добиться более качественных стирок.

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Фото: Сгенерировано ИИ

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