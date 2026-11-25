Пузырчатые и сочные: добавляю в тесто для чебуреков немного этой воды — идеальный вкус гарантирован

Рецепт вкусных чебуреков

Существует множество рецептов приготовления чебуреков, однако не каждый из них позволяет достичь эталонного результата. Для формирования характерной хрустящей текстуры и появления пузырьков на тесте рекомендуется использовать газированную минеральную воду.

Ингредиенты:

газированная минеральная вода — 300 мл,

мука — 450 г,

подсолнечное масло — 3 ст. л.,

соль — по вкусу,

куриные яйца — 2 шт.

Технология приготовления:

Взбейте яйца с солью, добавьте охлажденную минеральную воду и подсолнечное масло. В просеянной муке сделайте углубление, влейте подготовленную смесь и замесите упругое тесто. Перед дальнейшей работой выдержите тесто в холоде в течение 30 минут.

После этого можно приступать к подготовке начинки, формовке и термической обработке изделий.

Данное блюдо можно приготовить не только с использованием фарша, но и с добавлением сыра, ветчины, творога или картофеля. Приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

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