Погас свет, низина полна воды, а грядки наверху ждут полива. Или подвал затопило, а насос один на всю округу. Есть устройство, которое гонит воду вверх без электричества, и собрать его можно из обрезков труб.

Винт Архимеда придумали более двух тысяч лет назад, а он до сих пор трудится — в лондонской канализации и на норвежских рыбных фермах.

Почему грязь ему не страшна

Представьте наклонную трубу, вокруг которой намотан шланг. Низ трубы в воде, верх над бочкой. Крутите — вода ползёт вверх. Между порциями жидкости остаются воздушные карманы. Именно они не дают воде стечь обратно и пропускают ил, листья и ветки. Обычный центробежный насос на такой воде давно бы захлебнулся, а этому хоть бы что.

Сколько воды даёт и сколько сил нужно

Для дачи хватает с головой. Труба на 110 мм, шланг на 20 мм, шаг намотки 110 мм, 40 оборотов в минуту — на выходе примерно 35–40 литров ежеминутно. Это около двух кубометров в час, шести соткам за глаза. Крутить руками долго не придётся: чтобы поднять воду на пару метров, нужно всего около 45 Вт, а человек на педалях выдаёт куда больше. Дачники приспосабливают старый велосипед, и процесс идёт веселее.

Соберите за один выходной

Возьмите серую канализационную трубу ПВХ и прозрачный виниловый шланг. Прозрачный — чтобы видеть, пошла вода или нет. Намотайте шланг на трубу с одинаковым шагом, закрепите стяжками через каждые 15–20 см. Нижний конец шланга выпустите за край трубы сантиметров на десять — это будет черпак. Поставьте конструкцию под углом примерно 30 градусов, низ в лужу или пруд, верх в бочку. Крутите.

Чего он не умеет

Выше пяти метров вода не поднимется. Если наклонить сильнее сорока пяти градусов, она начнёт стекать обратно. Для глубокой скважины это не вариант — тут нужен другой насос. И на зиму шланг обязательно освобождайте от воды, иначе лёд его разорвёт. Слить просто: покрутите вал назад, пока из нижнего конца не перестанет капать.