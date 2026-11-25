Стандартная душевая кабина с каркасом и створками превращает уборку в наказание: известковый налет на металле, мутные разводы на стекле, темный налет в углах.

Если ремонт еще впереди, есть смысл отказаться от такой конструкции в пользу решений, где просто нечему копиться.

Крупный формат вместо мелкой мозаики

Берите плитку большого размера с рисунком камня — она создает ощущение дорогого спа и оставляет минимум стыков, куда забивается грязь. Добавьте углубление в стене под флаконы и плоский трап вместо решетки. Получается лаконичная зона, которую достаточно протереть одним движением.

Одно стекло вместо целого короба

Откажитесь от каркасных конструкций: единственная прозрачная панель надежно удерживает брызги, но не съедает объем и не бросается в глаза. Подбирайте варианты без обилия металла — чем меньше крепежа, тем быстрее проходит уборка. Такое стекло дружит с любым покрытием стен.

Ровный пол без возвышения

Сделайте душевую площадку заподлицо с остальным полом, а воду отведите через щелевую решетку. В маленькой ванной это лучший ход: комната не распадается на куски. Гладкую поверхность протирать в разы легче, чем вычищать углы поддона.

Два практичных приема

Швы между плитками остаются слабым звеном даже в минималистичном дизайне. Наносите силиконовый состав только на сухое и чистое основание — иначе влага запрет внутри, и покрытие быстро придет в негодность. Обработайте затирку водоотталкивающей пропиткой: она замедляет впитывание воды и мешает появляться плесени. От застарелого налета помогает кашица из соды и перекиси в равных долях — держите ее на шве около двадцати минут, затем смойте.