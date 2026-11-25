Убогие душевые кабины – прошлый век: вот 3 альтернативы – смотрятся роскошно и легко моются
Если ремонт еще впереди, есть смысл отказаться от такой конструкции в пользу решений, где просто нечему копиться.
Крупный формат вместо мелкой мозаики
Берите плитку большого размера с рисунком камня — она создает ощущение дорогого спа и оставляет минимум стыков, куда забивается грязь. Добавьте углубление в стене под флаконы и плоский трап вместо решетки. Получается лаконичная зона, которую достаточно протереть одним движением.
Одно стекло вместо целого короба
Откажитесь от каркасных конструкций: единственная прозрачная панель надежно удерживает брызги, но не съедает объем и не бросается в глаза. Подбирайте варианты без обилия металла — чем меньше крепежа, тем быстрее проходит уборка. Такое стекло дружит с любым покрытием стен.
Ровный пол без возвышения
Сделайте душевую площадку заподлицо с остальным полом, а воду отведите через щелевую решетку. В маленькой ванной это лучший ход: комната не распадается на куски. Гладкую поверхность протирать в разы легче, чем вычищать углы поддона.
Два практичных приема
Швы между плитками остаются слабым звеном даже в минималистичном дизайне. Наносите силиконовый состав только на сухое и чистое основание — иначе влага запрет внутри, и покрытие быстро придет в негодность. Обработайте затирку водоотталкивающей пропиткой: она замедляет впитывание воды и мешает появляться плесени. От застарелого налета помогает кашица из соды и перекиси в равных долях — держите ее на шве около двадцати минут, затем смойте.