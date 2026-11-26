Покупному грунту – обязательно: вот что делают с землей для рассады мудрые дачники уже зимой — защита от патогенов

Как подготовить грунт для посева семян

Подготовка рассады начинается с середины зимы, а закупка грунта для посадочных емкостей осуществляется заранее.

Перед посевом семян субстрат требует обязательной обработки, так как даже покупной грунт может содержать патогенные микроорганизмы. Существует эффективный и быстрый метод обеззараживания почвы, занимающий не более 15 минут. Методом поделилась агроном Ксения Давыдова.

Необходимо распределить почвосмесь по емкостям, пригодным для использования в микроволновой печи, и обильно пролить их слабым раствором перманганата калия.

Затем контейнеры следует поместить в микроволновую печь и прогреть в течение 3 минут на максимальной мощности.

Данная процедура обеспечивает полную стерилизацию грунта. Последующая обработка препаратом «Фитофторин» позволяет окончательно устранить патогены и подготовить почву к высадке рассады.

Фото сгенерировано ИИ

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