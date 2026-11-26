Инновации как стратегия роста: продолжается прием заявок на участие в Премии «Время инноваций – 2026»

В 2026 году российская экономика столкнулась с серьезным вызовом: несмотря на активное развитие технологий искусственного интеллекта и усиление требований к информационной безопасности, внедрение инноваций во все сферы жизни остается локальным и несистемным.

Ключевые вызовы связаны с тем, что компании создают передовые решения в области ИИ и мультиагентных систем, но не могут масштабировать их на производство из-за отсутствия тиражируемых практик и экспертной поддержки.

Эти вызовы требуют системного ответа – инициативы, которые не только отмечает лучшие практики, но и создают условия для их масштабирования, обмена опытом и формирования новых стандартов в разных отраслях. Премия «Время инноваций», вручаемая с 2011 года, становится ключевым инструментом преодоления современных барьеров. Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 9-11 декабря 2026 на площадке Radisson Resort, Zavidovo (Тверской бул., 2, д. Вараксино).

Среди лауреатов прошлых лет: Росатом, СБЕР, ВТБ, МТС, МегаФон, РЖД, Газпромбанк, Альфа-Банк, Аэрофлот, РУСАЛ, Билайн, Правительство Москвы и многие другие.

Премия «Время инноваций» отмечает передовые проекты и компании, которые направлены на выявление и развитие эффективных практик по внедрению, разработке и развитию инноваций во всех сферах экономики. Ключевые номинации:

Импортозамещение и локализация: компания года

Технологический прорыв года

Проект года в ИИ

Инновационно-активная компания года

Открытие года

Научное объединение года

Инфраструктурный проект года

В 2026 году перечень номинаций был расширен. Новые номинации позволят выявить наиболее зрелые и тиражируемые практики использования искусственного интеллекта, поддержать их масштабирование и сформировать ориентиры для компаний, которые только начинают трансформацию на базе ИИ.

Отдельным спецпроектом Премии станет Конкурс журналистики «Время инноваций» – отраслевой медиаконкурс для журналистов и редакций, системно освещающих темы инноваций, технологий и цифровой трансформации в России и странах СНГ. Конкурс поможет привлечь общественное внимание к значимым публикациям, которые способствуют открытому обсуждению технологического развития и его влияния на экономику и общество.

Перед торжественной церемонией награждения состоится форум «Время инноваций». В программу войдут тематические треки по ключевым направлениям: инновации и цифровые технологии в бизнесе и госуправлении, биотехнологии, а также отдельные сессии по кибербезопасности. Мероприятие станет площадкой для экспертного диалога, презентации успешных кейсов ведущих компаний, обмена опытом и нетворкинга между представителями инновационной экосистемы России.

Подробный перечень номинаций доступны на официальном сайте.