Мясная начинка под пышным кефирным тестом: готовлю сочный пирог — хорош и горячим, и на следующий день

Как приготовить пышный пирог из заливного теста и фарша

Из заливного теста и мясной начинки можно приготовить вкусный пирог, для которого даже не понадобится лепка и раскатка. Выпечка получается сытной, пышной и сочной.

Что понадобится

Для теста: 2 яйца, 1 стакан муки, 250 мл кефира, ⅔ чайной ложки соды, ½ чайной ложки соли.

Для начинки: 300 г фарша, 2 луковицы, перец и соль - по вкусу.

Приготовление

Взбейте яйца с солью, кефиром. Добавьте соду и оставьте на 5 минут. Просейте муку, размешайте, сообщает popcornnews.ru.

Мелко нарежьте лук, смешайте его с фаршем, поперчите и посолите. Смажьте форму маслом, вылейте в нее половину теста, сразу выложите начинку. Покройте оставшимся тестом.

Разогрейте духовку до 180 градусов, выпекайте пирог примерно 40 минут. Готовность проверяется деревянной шпажкой. Дайте выпечке немного остыть, разрежьте и подавайте к столу.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова готовит этот пирог очень часто из-за простого рецепта. Для разнообразия в начинку можно добавлять зеленый лук, вареные яйца или вообще заменить фарш рыбой. Подойдут даже обычные консервы.

Фото: Сгенерировано ИИ

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