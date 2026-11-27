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Раннеспелый и урожайный гибрид

Выращивание раннеспелых сортов огурцов требует учета биологических особенностей культуры. Прежде всего, необходимо учитывать теплолюбивый характер растений и их чувствительность к температурным колебаниям, что делает культивацию в защищенном грунте ключевым фактором получения стабильного урожая.

Среди актуальных сортов выделяется гибрид «Корюшка F1», демонстрирующий высокие показатели эффективности на всей территории России. Название обусловлено компактным размером и выровненной удлиненной формой плодов, напоминающих данную рыбу, а также выраженным ароматом, характерным для этого сорта.

«Корюшка F1» является раннеспелым мелкоплодным гибридом с периодом вегетации 37–39 дней. Плоды формируются пучковым способом, что позволяет собирать как пикули (3–5 см), так и корнишоны (7–9 см) массой от 30 до 50 граммов.

Гибрид «Корюшка F1» универсален: он пригоден как для употребления в свежем виде, так и для промышленной переработки. Сорт позволяет получать продукцию двух фракций: пикули (3–5 см), оптимальные для легких закусок, маринования и использования в составе готовых блюд, таких как гамбургеры или овощные салаты, и корнишоны (7–10 см).

«Корюшка F1» характеризуется высокой продуктивностью: при сборе пикулей урожайность варьируется от 5 до 7 кг/м², при стандартном сборе — от 11 до 14 кг/м². Рекомендуется проводить сбор урожая в вечернее время, непосредственно перед поливом. Товарная продукция обладает высокими показателями транспортабельности и длительным сроком хранения в охлажденном состоянии.

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