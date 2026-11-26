Находка для подоконника: этот сорт огурцов идеален для квартиры – неприхотливый и урожайный

Этот сорт прекрасно подходит для квартирного выращивания

Для получения раннего урожая огурцов в зимний период стоит рассмотреть сорта, адаптированные для выращивания на подоконнике, которые успешно плодоносят в ограниченном объеме грунта.

Гибрид «Квартирант F1» является партенокарпическим, что исключает необходимость искусственного или естественного опыления. Данная культура демонстрирует отличную продуктивность как в комнатных условиях, так и в теплицах.

Период вегетации до первого сбора урожая составляет 48 дней. Плоды отличаются компактным размером (до 8 см), сочностью и хрустящими свойствами, что делает их универсальными для употребления в свежем виде и консервации.

Сорт характеризуется отсутствием горечи в плодах. Растения не требуют формирования кроны и достигают высоты не более 120 сантиметров.

Благодаря устойчивости к основным заболеваниям и вредителям, «Квартирант F1» является оптимальным выбором для садоводов с любым уровнем подготовки.

Фото сгенерировано ИИ

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