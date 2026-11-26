Пышный омлет как в детском саду: неопытные хозяйки совершают одну ошибку — без соды и разрыхлителя

Секрет пышного омлета

Многие сталкиваются с трудностями при приготовлении классического пышного омлета. Несмотря на кажущуюся простоту рецепта, достичь эталонного результата удается не всегда.

Зачастую готовое блюдо теряет объем или вовсе не поднимается. Чтобы приготовить омлет, обладающий характерной «детсадовской» пышностью, следует придерживаться проверенной технологии.

Для основы потребуется четыре яйца, половина стакана молока и щепотка соли. Ингредиенты необходимо соединить при помощи вилки, тщательно перемешивая массу, но избегая интенсивного взбивания.

Распространенной ошибкой является использование венчика или миксера для придания объема, что негативно сказывается на структуре омлета.

Достаточно лишь равномерно смешать компоненты; использование соды или разрыхлителя также не требуется.

Критически важным фактором является выбор посуды: для пышности необходимо использовать сковороду небольшого диаметра. На широкой поверхности яичная масса распределится слишком тонким слоем, что приведет к получению плоского блина вместо пышного омлета. Блюдо следует готовить на разогретой смазанной сковороде под закрытой крышкой.

После того как яичная масса загустеет, следует перевернуть блюдо и продолжить обжаривание на обратной стороне при минимальном уровне нагрева. Подачу рекомендуется осуществлять с подходящими дополнениями. Желаем приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

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