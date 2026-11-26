Баня из бруса и бревна – колхоз: в 2027 выбирают другой материал – собрали тёплые стены за пару дней

Использование газобетона для строительства бани

Для строительства бани на дачном участке приходится тратить достаточно денег из-за высокой стоимости леса. Это требует и много времени, ведь после возведения сруба придется ждать усадки. Но появилась и отличная альтернатива привычным бревнам. Материал является теплым, ровным, при этом собрать баню получится всего за несколько дней.

Что подойдет для бани

Отличным вариантом станет автоклавный газобетон. Крупные блоки можно сравнить с большими кирпичами, но при этом они являются более легкими, чем бетон или глина. Основное преимущество - скорость возведения, так как один блок заменяет сразу много кирпичей.

Как сделать стены теплыми

Газобетон имеет пористую структуру, из-за чего он прекрасно держит тепло. Толщину материала следует подбирать под климат и режим использования бани.

Как осуществлять строительство

На первом этапе следует сделать фундамент и уложить слой горизонтальной изоляции, после этого можно выкладывать первые блоки.

Для скрепления блоков понадобится клей с перевязкой швов. Ряды выкладываются до необходимой высоты, после чего проводится армирование и защита от влаги.

Большое внимание нужно уделить парной. Горячий воздух не должен проходить через пористые блоки, поэтому потребуется качественная пароизоляция, обрешетка и вагонка.

Особенности газобетона

Газобетон не нужно обрабатывать от вредителей, он не способен гнить, но материал хорошо впитывает влагу. На бане из этого материала нельзя экономить - должна быть качественная вентиляция и гидроизоляция, сообщает vluki.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

В свое время Полина Аксенова заказала строительство бани из бревен, но это заняло слишком много времени. Усадка древесины проходила неправильно, из-за чего на бревнах появлялись трещины, возник перекос. Идея с использованием газобетона кажется очень интересной и надежной, если все сделать по уму.

Фото: Сгенерировано ИИ

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