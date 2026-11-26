Как выбрать искусственную ёлку на Новый год: виды, материалы и советы экспертов

Искусственная елка – обязательный атрибут новогодних праздников.

Она создает атмосферу сказки и волшебства, причем выглядеть может красивее и пышнее настоящей. А чтобы не разочароваться в покупке, придерживайтесь простых правил.

Выбор материала

ПВХ-пленка

Хвою изготавливают из тонких полос ПВХ, закрепленных на каркасе из проволоки. Такие елки пышные и отлично имитируют натуральные, но только на расстоянии. Если рассматривать их вблизи, то искусственная хвоя сразу становится заметной.

Плюсы – многообразие форм, размеров и оттенков, доступная стоимость. Минус – легкая сминаемость и деформация.

Полиэтилен

Такие модели изготавливают методом литья в формах. Результат – объемные, неоднородные и различающиеся по длине иголки, а также пышная крона, напоминающая натуральную. Елки из полиэтилена отличаются высокой прочностью и стойкостью к деформации, но и стоят недешево.

ПВХ + полиэтилен

Хвою из ПВХ устанавливают глубоко внутри, а из пленки – снаружи, где взгляд сразу падает на них. Дерево выглядит как настоящее и не обойдется вам в целое состояние.

Леска

Хвоя из плотной жесткой лески создает эффект густой хвои. Ее обычно размещают внутри для придания объема, а внешнюю хвою делают из ПВХ или полиэтилена.

Оптоволокно

В некоторые деревья встраивается светодиодная или оптоволоконная подсветка. Светящиеся элементы внутри или на концах иголок делают крону мерцающей. Это отличный вариант для тех, кто не хочет тратиться на гирлянду.

Как выбрать безопасное изделие: рекомендации МЧС и Роспотребнадзора

Елка должна быть с противопожарной пропиткой. Попросите продавца предоставить сопроводительную документацию. Необходимо узнать, какие огнезащитные процедуры проводились, есть ли обработка против возгорания и ограничения по эксплуатацию.

При покупке проверьте, крепко ли держатся ветки и хвоя. При этом ветки должны быть довольно гибкими и сохранять форму. На них не должно быть трещин, зазубрин и подтеков клея.