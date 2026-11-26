Когда начнется зимнее солнцестояние в 2026 году: точная дата и время

Названа дата и время зимнего солнцестояния

21 декабря будет самый короткий световой день - восход Солнца придется на 8:57 мск, а заход - 15:57 мск. После этого числа продолжительность времени суток начнет расти.

В декабре возникнет момент, при котором Северное полушарие планеты начнет получать мало солнечного света. После 21 декабря вечера будут еще темными, но произойдет постепенное движение к длинным дням.

Зимнее солнцестояние

Это явление придется на 21 декабря 23:50 мск. Именно тогда начнется астрономическая зима. Солнце взойдет примерно в 8:50 и скроется в 15: 57 мск. Большое значение имеет географическое положение, поэтому время может отличаться в зависимости от региона страны.

Почему 21 декабря считается коротким днем

Большое значение имеет наклон земной оси примерно на 23,5 градуса. Во время движения планеты Южное и Северное полушария получают разное количество солнечного света.

Именно в декабре Северное полушарие имеет максимальную отклоненность от Солнца, из-за чего лучей попадает меньше. В Южной части полушария наблюдается другая ситуация. Там наступает астрономическое лето.

Об увеличении светового дня

После 21 декабря продолжительность дня начнет постепенно увеличиваться, но в первое время заметить это будет крайне сложно. Изначально светлеть начнет раньше на несколько секунд. Постепенно разница будет увеличиваться.

Летнее солнцестояние в России произойдет в июне 2027 года. Именно тогда ночь станет самой короткой.

Фото: Сгенерировано ИИ

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