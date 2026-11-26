Зимние каникулы не требуют больших расходов, если верно выбрать направление и даты.

В России найдутся места, где снег, огни и вкусная еда сочетаются с доступными ценами. Главное — не привязываться к первым числам января и бронировать заранее. Тогда поездка оставит приятные впечатления, а кошелек не пострадает.

Выборг: крендель и средневековые улочки

Мощеные улицы, замок на острове и аромат глинтвейна создают ощущение европейской сказки без визы. Добирайтесь на «Ласточке» из Петербурга — быстро и недорого. Путешественник рассказал: поднялся на башню Святого Олафа в метель, вида не было, но атмосфера белого города запомнилась надолго. Попробуйте выборгский крендель — без него город не понять. С детьми загляните на Батарейную гору: в праздники там бесплатная тюбинговая горка с подъемником.

Кострома: сыр, лен и тишина

Город дешевле соседних Ярославля и Суздаля. Купеческие особняки и Ипатьевский монастырь создают уют, а на Сырной бирже дегустируют местные сорта — от классического до вариантов с тмином и грецким орехом. Учтите: зимой здесь спокойно, многие музеи работают по сокращенному графику. Зато цены на жилье и еду радуют. Лен продают от 200–300 рублей за изделие, пирожки — от 50 рублей.

Псков: история без суеты

Крепостные стены и белокаменные храмы зимой выглядят особенно величественно. Туристы признаются: приезжают сюда в четвертый раз, и с каждым годом город нравится все больше. Цены в ресторанах русской кухни приятно удивят даже в каникулы. Отсюда легко съездить на день в Изборск или Печоры. Не пропустите прогулку по Крому — даже в мороз экскурсия пролетает незаметно.

Тула: пряники и самоварный чай

Для тех, кто не хочет тратить много времени на дорогу, Тула — идеальный вариант. Кремль в снегу и Казанская набережная с ярмаркой создают праздничное настроение. Загляните в музей пряника: билет стоит 250–350 рублей, а мастер-класс по росписи понравится и взрослым. После прогулки согревайтесь чаем из настоящего самовара. Туристка осталась довольна поездкой в начале января: отель удачно расположен, а обед из пяти блюд с глинтвейном обошелся примерно в 3800 рублей.

Полезный совет

Сдвиньте поездку на 5–8 января вместо первых трех дней. Основной поток туристов разъедется, цены на жилье упадут на 30–40%, а иллюминация и ярмарки продолжат работать. Бронируйте железнодорожные билеты за 90 дней — позже цены растут. Еще один лайфхак: выбирайте апартаменты вместо отелей, они в среднем на 20% дешевле, особенно для семьи или компании.