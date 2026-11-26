«Бычье сердце» больше не сажаю: выбираю новые сорта – и урожай гребу до осени даже в холодное лето
Опытные садоводы на протяжении всего года ведут поиск перспективных культур, способных обеспечить высокую урожайность. Особый интерес представляют холодостойкие сорта. Автор канала «Органический фермер» представил два сорта томатов, адаптированных к климатическим условиям Сибири.
Оба сорта являются ультраранними и отличаются компактностью, при этом имея ряд существенных различий.
«Снежная сказка» — мелкоплодный желтоплодный томат типа черри массой 20–30 г, характеризующийся высокими вкусовыми качествами. Куст компактный, высотой 70–80 см.
«Северная красавица» — розовоплодный салатный сорт с массой плодов 100–130 г и традиционным вкусом. Растение высотой 60–70 см не требует пасынкования. Срок созревания первых плодов составляет 95–100 дней. Урожай обладает хорошей лежкостью, сохраняя товарный вид до 10 дней при температуре +10°C.
Фото сгенерировано ИИ
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