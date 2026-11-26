«Бычье сердце» больше не сажаю: выбираю новые сорта – и урожай гребу до осени даже в холодное лето

Идеальные сорта для холодного лета

Опытные садоводы на протяжении всего года ведут поиск перспективных культур, способных обеспечить высокую урожайность. Особый интерес представляют холодостойкие сорта. Автор канала «Органический фермер» представил два сорта томатов, адаптированных к климатическим условиям Сибири.

Оба сорта являются ультраранними и отличаются компактностью, при этом имея ряд существенных различий.

«Снежная сказка» — мелкоплодный желтоплодный томат типа черри массой 20–30 г, характеризующийся высокими вкусовыми качествами. Куст компактный, высотой 70–80 см.

«Северная красавица» — розовоплодный салатный сорт с массой плодов 100–130 г и традиционным вкусом. Растение высотой 60–70 см не требует пасынкования. Срок созревания первых плодов составляет 95–100 дней. Урожай обладает хорошей лежкостью, сохраняя товарный вид до 10 дней при температуре +10°C.

Фото сгенерировано ИИ

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