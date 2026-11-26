Дворцы великих князей в Петербурге, о которых мало кто знает
Английская набережная умеет удивлять даже тех, кто считает, что знает Петербург вдоль и поперёк. За скромными фасадами здесь прячутся роскошные резиденции великих князей — и не все из них знают даже бывалые петербуржцы.
Как великие князья получали свои дворцы
Великие князья в Российской империи получали дворцы по праву рождения — это было закреплено ещё при Николае I. Достигнув 20 лет, князь получал право самостоятельно распоряжаться имуществом, а дворец оставался «вечным и потомственным владением».
Содержание тоже было немаленьким: до совершеннолетия — 33 тысячи рублей в год, после — 150 тысяч рублей ежегодно и миллион единовременно на обустройство.
К свадьбе добавлялись ещё 200 тысяч разово и по 35 тысяч в год на содержание резиденции. Дворец при этом был не просто жильём, а символом высокого положения.
История одного особняка: от Штиглица до великого князя Павла
Особняк на Английской набережной, 68, построили в 1862 году для Александра Штиглица. Финансист пригласил художника Луиджи Премацци, чтобы запечатлеть дом — те самые акварели сегодня хранятся в Эрмитаже.
После смерти финансиста особняк унаследовала приёмная дочь Надежда Половцова, которая затем продала его великому князю Павлу Александровичу: к 1889 году, свадьбе с греческой принцессой Александрой Георгиевной, резиденцию капитально перестроили под руководством архитектора Месмахера.
Семейная история великого князя Павла получилась печальной. В 1891 году молодая супруга умерла вторыми родами, оставив мужа с двумя малолетними детьми.
Позже Павел женился во второй раз — вопреки воле Николая II, морганатическим браком. Расплата была жёсткой: детей отняли, а самого князя выслали из России.
Окончание истории тоже драматическое: великого князя расстрелянного в 1919 году в Петропавловской крепости. Дом же продали уже в 1917 году, сообщает источник.
Дворцы, которые легко пропустить
Английская набережная — настоящий кладезь резиденций. Прогулка по ней может удивить: некоторые «обычные» фасады на поверку оказываются великокняжескими. Среди таких адресов:
- особняк Дервиза на Английской набережной, 28 — позже ставший дворцом великого князя Андрея Владимировича;
- дворец великого князя Михаила Александровича на Английской набережной, 54;
- особняк Штиглица (позже дворец Павла Александровича) — Английская набережная, 68;
- дворец великого князя Алексея Александровича на набережной Мойки, 122 — сегодня это Дом музыки.
Часть этих резиденций закрыта для туристов: это не музеи, и попасть внутрь далеко не всегда возможно. Но даже снаружи они впечатляют, а их фасады достойны отдельной фотосессии.
Петербург снова доказывает: его нельзя «изучить за раз» — даже старожилы находят здесь новые страницы. Так что, гуляя по набережным, стоит смотреть внимательнее: за обычным фасадом может скрываться целая эпоха.
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