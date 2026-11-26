Дворцы великих князей в Петербурге, о которых мало кто знает

Секреты Английской набережной

Английская набережная умеет удивлять даже тех, кто считает, что знает Петербург вдоль и поперёк. За скромными фасадами здесь прячутся роскошные резиденции великих князей — и не все из них знают даже бывалые петербуржцы.

Как великие князья получали свои дворцы

Великие князья в Российской империи получали дворцы по праву рождения — это было закреплено ещё при Николае I. Достигнув 20 лет, князь получал право самостоятельно распоряжаться имуществом, а дворец оставался «вечным и потомственным владением».

Содержание тоже было немаленьким: до совершеннолетия — 33 тысячи рублей в год, после — 150 тысяч рублей ежегодно и миллион единовременно на обустройство.

К свадьбе добавлялись ещё 200 тысяч разово и по 35 тысяч в год на содержание резиденции. Дворец при этом был не просто жильём, а символом высокого положения.

История одного особняка: от Штиглица до великого князя Павла

Особняк на Английской набережной, 68, построили в 1862 году для Александра Штиглица. Финансист пригласил художника Луиджи Премацци, чтобы запечатлеть дом — те самые акварели сегодня хранятся в Эрмитаже.

После смерти финансиста особняк унаследовала приёмная дочь Надежда Половцова, которая затем продала его великому князю Павлу Александровичу: к 1889 году, свадьбе с греческой принцессой Александрой Георгиевной, резиденцию капитально перестроили под руководством архитектора Месмахера.

Семейная история великого князя Павла получилась печальной. В 1891 году молодая супруга умерла вторыми родами, оставив мужа с двумя малолетними детьми.

Позже Павел женился во второй раз — вопреки воле Николая II, морганатическим браком. Расплата была жёсткой: детей отняли, а самого князя выслали из России.

Окончание истории тоже драматическое: великого князя расстрелянного в 1919 году в Петропавловской крепости. Дом же продали уже в 1917 году, сообщает источник.

Дворцы, которые легко пропустить

Английская набережная — настоящий кладезь резиденций. Прогулка по ней может удивить: некоторые «обычные» фасады на поверку оказываются великокняжескими. Среди таких адресов:

особняк Дервиза на Английской набережной, 28 — позже ставший дворцом великого князя Андрея Владимировича;

дворец великого князя Михаила Александровича на Английской набережной, 54;

особняк Штиглица (позже дворец Павла Александровича) — Английская набережная, 68;

дворец великого князя Алексея Александровича на набережной Мойки, 122 — сегодня это Дом музыки.

Часть этих резиденций закрыта для туристов: это не музеи, и попасть внутрь далеко не всегда возможно. Но даже снаружи они впечатляют, а их фасады достойны отдельной фотосессии.

Петербург снова доказывает: его нельзя «изучить за раз» — даже старожилы находят здесь новые страницы. Так что, гуляя по набережным, стоит смотреть внимательнее: за обычным фасадом может скрываться целая эпоха.

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