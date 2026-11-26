Для чего нужны бутылки на колесах большегрузов

Если оказаться на стоянке большегрузов, то получится заметить интересную особенность. На колесе прицепа можно увидеть пустую пластиковую бутылку, которую водитель фуры прикрепил намеренно, не боясь разбалансировки.

Создается ощущение, что водители большегрузов хотят защитить гайки от реагентов и грязи. Но такая версия сразу отпадает, так как бутылка установлена не на каждой гайке. “Секреткой” эту емкость также назвать не получится. Для чего нужна бутылка?

Предназначение бутылки

Когда водитель большегруза останавливается на ночлег в зимнее время года, то тормоза еще теплые, поэтому снег попадает к колодкам. Постепенно все замерзает, из-за чего позже начинаются сложности, сообщает njcar.ru.

При начале движения с утра водитель не видит, вращаются ли у него все колеса. В такой ситуации выручает именно бутылка, так как ее просто разглядеть. Если емкость мелькнула в зеркале, прокрутилась, то колесо вращается. Когда прицеп проехал несколько метров, но бутылка не появилась, то придется остановиться и понять, в чем дело.

Если не предпринять никаких мер, то шина начнет стираться в дороге, после чего внезапно лопнет.

Фото: Сгенерировано ИИ

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