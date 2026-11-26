Петербург как в кино: где проходили съемки «Брата», «Питер FM» и других фильмов

Маршрут по местам съемок известных фильмов

Петербург — один из самых кинематографичных городов страны: его набережные, дворы и особняки умеют быть и торжественными, и тревожными, и пронзительно лиричными.

Здесь Андрей Миронов прыгал через разводной мост, по улицам бродил Данила Багров, а местные особняки убедительно играли викторианский Лондон.

Отношения Петербурга с кино начались практически вместе с самим кинематографом: в мае 1896 года здесь прошёл первый в России публичный киносеанс с лентами братьев Люмьер.

С тех пор город успел сыграть десятки ролей — от парадных дворцов до мрачных проходных дворов. При этом за экранными адресами не обязательно идти на киностудию: большинство из них разбросано по всему городу и легко вписывается в обычную прогулку.

«Невероятные приключения итальянцев в России» и знаменитый прыжок

Эту комедию можно смотреть как путеводитель по Ленинграду 1970‑х: в кадре Казанский собор, набережные Невы, сфинксы. Легендарный прыжок героя Андрея Миронова через разведённый мост снимали на Биржевом, а «гостиницей», из окна которой он спускается по ковру, стала «Астория».

Отдельная тема — петербургские львы: настоящие стоят у дома Лобанова‑Ростовского на Вознесенском проспекте, а «149 львов» на ограде дачи Кушелева‑Безбородко — киношная шутка: на самом деле их 29.

«Осенний марафон», Толстовский дом и советский Шерлок Холмс

В «Осеннем марафоне» Георгия Данелии маршруты Бузыкина повторимы до сих пор: его дом — на улице Кораблестроителей, 23/1, рядом есть сквер, названный в честь фильма. В кадре также Двенадцать коллегий, Дом Зингера, Инженерный замок, Фонтанка и Мойка.

У некоторых зданий фильмография не хуже, чем у актёров: Толстовский дом на Рубинштейна появился и в «Вам и не снилось…», и в «Зимней вишне», где режиссёр назвал его «главным актёром массовки».

За Лондоном из советского «Шерлока Холмса» тоже едут в Петербург: дворец великого князя Владимира Александровича сыграл клуб «Диоген», оранжерея Таврического сада — Лоусерский пассаж, а дача Гаусвальд на Каменном острове навсегда осталась «домом Ирэн Адлер».

Два Петербурга «Брата» и романтика «Питер FM»

В «Брате» Алексея Балабанова соседствуют два города: открыточный — набережные Невы, Зимняя канавка, Исаакиевский собор, Медный всадник — и непарадный, с Васильевским островом, Смоленским лютеранским кладбищем, Андреевским рынком и районом Анненкирхе на Кирочной.

«Питер FM» — почти гид по атмосферным точкам: Каменноостровский проспект, Египетский мост, Пять углов и доходный дом Капустина на Фонтанке, 159, который зарисовывает архитектор Максим.

«Прогулка» Алексея Учителя ведёт героев по Невскому мимо Исаакиевского собора и Дворцовой площади — этот путь легко повторить и сегодня, отмечает источник.

«Серебряные коньки», «Аврора» и «Ленфильм»

Создателям «Серебряных коньков» пришлось прятать современность и возвращать Петербург на рубеж XIX–XX веков: снимали в Юсуповском и Мраморном дворцах, Петропавловской крепости и на Витебском вокзале, а лёд укрепляли настилом и подкрашивали синей подложкой. У Витебского вокзала отдельная киноистория — здесь снимали вокзальные эпизоды «Вокзала для двоих».

Заходить в маршрут любителям кино удобно через «Аврору» на Невском: кинотеатр открылся в 1913 году как «Пикадилли», здесь бывал Набоков, работал тапером Шостакович, а показы шли даже в блокаду.

Завершить путь логично на «Ленфильме», где в 1896 году прошёл тот самый первый сеанс, — в коллекции студии более 130 тысяч предметов реквизита, включая костюмы из «Человека‑амфибии» и хрустальную туфельку из «Золушки».

Петербург в кино — не фон, а полноценный герой: он диктует ритм сцен и запоминается сильнее диалогов. Пройдитесь по этим адресам — и город обязательно расскажет свою собственную историю.

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