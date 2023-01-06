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Андрей Миронов

Общество
Врачи 11 больниц предложили противникам вакцинации от COVID-19 посетить красную зону
Ряд главных врачей ведущих российских больниц обратились к известным противникам вакцинации от COVID-19 с предложением провести экскурсию по «красной зоне». Открытое письмо медиков оказалось в распоряжении РИА Новости.  
24 ноя 2021 12:01
Политика
"Сомнительная" предвыборная кампания ударила по рейтингу Полтавченко
Близкий к Кремлю экспертный фонд в рейтинге эффективности глав регионов резко снизил позиции главы Петербурга. Он, по мнению экспертов, не обеспечил проведение конкурентных и открытых выборов в
29 июл 2014 10:08
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