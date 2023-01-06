Артист честно во всем признавался потенциальным избранницам.
Сыграть Женю Лукашина мечтали и более известные актеры.
От истории волосы встают дыбом.
Карьера актера висела на волоске.
Вы бы точно не догадались.
Перенял все самое лучшее.
Смерть артистки мог вызвать давний инцидент.
Последние годы актриса жила на обезболивающих.
Ресторан еле вместил всех желающих поздравить с днем рождения знаменитого папу.
Певица до сих восхищается его талантом.
Внук знаменитого актера получил работу в знаменитом театре, благодаря связям матери
Ряд главных врачей ведущих российских больниц обратились к известным противникам вакцинации от COVID-19 с предложением провести экскурсию по «красной зоне». Открытое письмо медиков оказалось в распоряжении РИА Новости.
В московском парке «Зарядье» 22 июня в 04:00 утра состоялся концерт, посвященный 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.
Юноша с сигаретой и оголенной грудью произвел фурор.
Публичное заявление актрисы появилось на днях в СМИ. В нем Юлия раскрыла главную причину расставания с командой популярного телепроекта на канале СТС.
Артисты театра антрепризы имени Андрея Миронова приглашают петербуржцев провести вместе с ними Вечер памяти легендарного артиста. В марте этого года Андрей Миронов отпраздновал бы свой 75-летний
10 июля в 18:30 киноклуб «Парус» приглашает посмотреть фильм «Мой младший брат» (1962, СССР, комедия, драма, 1 час, 39 мин., 0+). По повести Василия Аксенова «Звездный билет» Режиссер Александр
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12 февраля, четверг «Борис Годунов» Владимира Мирзоева Единственный показ в городе Кинозал открытой киностудии «Лендок» (наб. Крюкова канала, 12) Сбор гостей с 19:30,
Близкий к Кремлю экспертный фонд в рейтинге эффективности глав регионов резко снизил позиции главы Петербурга. Он, по мнению экспертов, не обеспечил проведение конкурентных и открытых выборов в