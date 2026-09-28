Андрей Миронов

Имена тоже подчиняются моде
Она стояла в центре обстрелов, но её не задела ни одна бомба.
Почему Иваново — самый гендерно-искаженный город России.
За кадром многое зависит не только от сценария, но и от людей, которые принимают на себя роль того или иного персонажа.
Ленинградский кинематограф — эЭсамобытность и подарила миру множество незабываемых произведений.
Цитаты, забыть которые невозможно — игра для настоящих поклонников Миронова
Несколько интересных фактов о легендарном фильме.
Как Петербург стал городом любви, испытаний и разочарований.
Мэтр обожал город на Неве всей душой.
Легенде советского кинематографа уже 51 год.
Эта картина стала для артиста последней завершенной работой.
В московском парке «Зарядье» 22 июня в 04:00 утра состоялся концерт, посвященный 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.
Юноша с сигаретой и оголенной грудью произвел фурор.