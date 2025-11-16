Где немцы хотел праздновать победу — теперь там подают завтрак с видом на Исаакий

Когда в 1912 году на Исаакиевской площади открывали новую гостиницу «Астория», в ней было всё — гранит из Выборга, хрусталь из Европы и амбиции стать лучшей в мире.
Проект шведа Фёдора Лидваля финансировали немцы — компания Weiss & Freitag. Никто тогда не мог знать, что через тридцать лет немецкие солдаты будут стоять под стенами этой самой «Астории» и не выпустят по ней ни одной бомбы.
Роскошь, ставшая убежищем
В разные времена «Астория» меняла роли. Во время Первой мировой здесь размещали офицеров, в революцию — штабы и караулы, после 1917-го — советскую элиту и сам Ленин жил в этих стенах. Потом пришла блокада — и здание снова выстояло.
Говорили, что Гитлер приказал не трогать отель, потому что планировал отпраздновать здесь победу. Но праздник не состоялся.
Гостиница, которая жила, как город
В годы блокады «Астория» стала госпиталем и приютом для ослабленных художников, писателей, музыкантов. После войны здание отдали под жильё деятелям искусства — и в огороде на площади Исаакия вдруг выросли грядки моркови.
А потом снова — блеск, кино, легенды.
Юрий Соломин и Комаки Курихара снимались здесь в "Мелодиях белой ночи", Андрей Миронов спускался из окна по ковровой дорожке в итальянской комедии.
От баррикад до люкса
В 1990-е "Астория" вернулась к своей исходной роли — европейской легенды. Теперь сюда приезжают не революционеры, а режиссёры и дипломаты, а под тем самым "Зимним садом" — где Гитлер собирался праздновать победу — устраивают балы и свадьбы.
И, может быть, в этом и есть главный парадокс "Астории": в городе, где рушились империи, она осталась стоять, потому что кто-то когда-то решил сохранить её для банкета, который так и не случился.