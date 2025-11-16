Два ключа, два якоря и один святой: что связывает Петербург с Ватиканом

У двух городов — разные моря, но, кажется, один небесный покровитель.

14 марта 1730 года Санкт-Петербург получил свой герб — символ, который почти без изменений дошёл до наших дней. Красное поле, два якоря — морской и речной — и золотой скипетр с двуглавым орлом. Всё просто и в то же время глубоко символично.

Якоря — напоминание, что Петербург стоит на границе двух стихий: речной и морской. Это место, где суда с Ладоги встречаются с кораблями, пришедшими из Европы. А скипетр — знак власти и столицы, города, куда император перенёс свой трон.

Параллели с Ватиканом

Многие исследователи и краеведы замечают поразительное сходство герба Петербурга с гербом Ватикана. Там — два скрещённых ключа от Царства Небесного и папская тиара. Здесь — два скрещённых якоря и корона.

Случайность? Возможно. Но оба герба объединяет покровительство одного и того же святого — апостола Петра.

Пётр I, основавший город, выбрал небесного покровителя, имя которого носил сам. А в католической традиции апостол Пётр — хранитель ключей от рая. Поэтому Петербург, «город Святого Петра», и Ватикан, город его духовных преемников, будто перекликаются через века.

Знаки на красном поле

Красный цвет щита — символ мужества и побед. Именно под этим цветом Пётр I вёл Северную войну, после которой и возник город на Неве.

Два якоря показывают, что город связан и с рекой, и с морем — и что здесь начинается путь России к морям.

А скипетр, увенчанный орлом, подчёркивает, что Петербург задумывался как новая столица — не просто порт, а центр власти и империи.

Символ, переживший века

Даже в советские годы герб почти не исчез. Из него убрали орла и скипетр, заменив их шпилем Адмиралтейства с корабликом и красной звездой — но общий образ сохранился. А в 2003 году герб Петербурга вновь утвердили в классическом виде.

И теперь, глядя на него, можно заметить то, что раньше казалось случайностью: на красном фоне, как в Ватикане, перекрещены два знака верности и власти.

Только в Петербурге они держат не небесные ворота, а морские.