Финиш под статью: пойманным в Петербурге уличным гонщикам может грозить уголовка

Опубликовано: 16 ноября 2025 14:54
В Санкт-Петербурге сотрудники ГАИ пресекли несанкционированные заезды с элементами дрифта, проходившие ночью.

В Калининском районе Санкт-Петербурга задержали автомобилистов, устроивших дрифт на дорогах города ночью. Ключевым основанием для их поимки стало видео, опубликованное в одной из социальных сетей, благодаря которому сотрудники дорожной полиции смогли быстро установить участников. Пресс-служба городского управления Министерства внутренних дел сообщила, что все автолюбители были привлечены к административной ответственности.

В ходе проверки машин инспекторы выявили признаки возможного изменения идентификационных номеров. Автомобили были отправлены на специальную стоянку для проведения технической экспертизы. Если подозрения подтвердятся, владельцам может грозить наказание по статье 326 Уголовного кодекса — за подделку либо уничтожение регистрационных данных транспортного средства.

Также установлено, что все транспортные средства, участвовавшие в заезде, производили шум, превышающий установленные нормы. Один из автомобилей отличался чрезмерной тонировкой стёкол. Помимо этого, за дрифт на улицах города водителям может грозить денежный штраф, а в отдельных случаях — лишение права управления машиной.

В ГАИ напомнили: «Дрифт в общественных местах — серьёзное нарушение правил дорожного движения».
Юлия Аликова
