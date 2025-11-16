«Дыхание в мороз»: как пережить переход из тепла в холод без последствий

С приходом холодов вопрос защиты от простуды становится особенно актуальным. Терапевт и кардиолог Юлия Маршинцева делится с порталом «Городовой» практическими советами, как сохранить здоровье в зимний период.

Одно из ключевых правил — правильная реакция на резкие перепады температур.

«Есть такая сосудистая реакция, связанная с дыханием», — объясняет врач.

«То есть когда из теплого помещения резко выйти на холод, например, не прикрыв там рот шарфом или там салфеткой или перчаткой, то может быть реакция, когда резкий поток холодного воздуха может даже сбить дыхание, появится дышка».

Поэтому, чтобы избежать неприятных ощущений и возможных последствий, необходимо соблюдать простые предосторожности.

Закаливание с пеленок: терапевт раскрывает секреты иммунитета с детства

Юлия Маршинцева подчеркивает важность закаливания с раннего возраста.

«Зима на наших территориях России неизбежна. Поэтому, во-первых, конечно, самое главное, я хотела бы призвать всех людей начинать закаливаться с раннего детства», — призывает она.

Процесс закаливания может начаться еще в младенчестве.

«То есть когда ребенок рождается, в принципе, уже можно закаливать ребенка, когда он плавает в ванной, моется. То есть после каждого мытья охлаждать на 1 градус воду».

Такой подход, по мнению врача, «происходит закаливание организма, зарядка для сосудов, и, соответственно, в дальнейшем человек будет меньше болеть простудными заболеваниями».

«Зимняя терапия»: почему дозировка лекарств может меняться в зависимости от сезона?

Для тех, кто не занимался закаливанием в детстве, существуют иные методы поддержания здоровья.

«Ну, как я ранее сказала, пациенты, которые уже болеют, возможно, что им нужна будет коррекция терапии», — отмечает терапевт.

Это нормально, что терапия может требовать изменений.

«И так и происходит чаще, что летом от того, что жарко, сосуды расширяются, и наоборот, давление может снижаться, да? А, соответственно, зимой сужаются, и от этого, значит, наоборот, сужаются они. Поэтому терапия летом и зимой может отличаться в дозировках. Это запросто. Ничего удивительного тут нет».

Шарф — ваш главный союзник: простые правила защиты от простуды в мороз

Основной совет для тех, кто не принимает медикаменты, — «адекватно одеваться погодным условием». Это означает не только выбор правильной одежды, но и наличие необходимых аксессуаров.

«И иметь всегда шарф, чтобы можно было закрыть и рот, и нос, если нужно, если достаточно холодно», — подчеркивает Юлия Маршинцева.

Не стоит забывать и о других частях тела:

«Обязательно теплые носки, обувь, теплые перчатки или варежки. Это обязательно».

Физиология холода и как ее использовать в свою пользу

Объяснение важности теплой одежды для конечностей кроется в физиологии.

«Считается, что конечности больше отдают тепла. Это логично, потому что там больше капиллярная сеть, нежели крупные сосуды, поэтому и отмерзают пальцы на руках, ногах чаще, чем например, другие части тела. Поэтому тут физиология наша».

Понимание этих естественных процессов помогает принять правильные меры предосторожности.

Спорт зимой: не только для фигуры, но и для крепкого здоровья

Неотъемлемой частью поддержания здоровья, по мнению врача, является спорт.

«Ну, что нужно? Спорт, да? Спорт никто не отменял», — утверждает она.

И даже зимой занятия спортом на свежем воздухе могут принести ощутимую пользу.

«Кстати, и даже зимой на улице почему нет? Если человек даже 5 минут в один день, 10 на другой день и так далее будет увеличивать такую нагрузку зимой ходить, адекватно одеваться, конечно же, то это только плюс».

Для людей, страдающих от повышенного давления, спорт зимой может стать настоящим спасением: