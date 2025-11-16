«Дополнять район, добавлять новые смыслы»: откуда во дворах Петербурга появляются арт-объекты

Современный Петербург — это не только величественные дворцы и исторические проспекты.

Городская ткань все активнее обогащается новыми, порой неожиданными формами — арт-объектами, которые становятся не просто украшением, но и символами его трансформаций.

Даниил Воронин, основатель студии VRN, городской планировщик и автор Telegram-канала «Вороньи мысли», делится своим видением роли этих произведений в формировании облика мегаполиса.

Локальные достопримечательности: снегирь и краб

«Какая такая задача у арт-объектов? Они становятся местными, там, локальными достопримечательностями», — утверждает Воронин в беседе с «Городовой».

Примером тому служит фигура снегиря, созданная из деревянных досок местным муниципалитетом и активистами в Купчино. Несмотря на скромное происхождение, объект полюбился жителям, став узнаваемым элементом района.

Аналогичная ситуация наблюдается в городе Мурино, где арт-объект в виде краба не только дополнил район, но и привнес в него новые смыслы, служа своего рода ориентиром.

Кстати, также в Мурино можно найти муриков.

Разнообразие городской среды: искусство как противовес асфальту

Основная функция таких произведений, по мнению эксперта, заключается в обогащении монотонности городской среды.

«Причем арт-объекты именно положительные скорее идут, когда происходит чья-то частная инициатива от физлица, от юрлица», — отмечает Даниил Воронин.

В то время как городская среда традиционно состоит из уличной дорожной сети и фасадов зданий, арт-объекты позволяют внести яркое разнообразие.

Частная инициатива — двигатель урбанистических перемен

Часто именно частные инициативы становятся движущей силой появления таких объектов.

«Кто-то собирает фотографии их, кто-то просто случайно обнаруживает и это вносит небольшое разнообразие в жизнь», — говорит Воронин.

Эти произведения искусства, рожденные из стремления людей украсить свое окружение, становятся неотъемлемой частью городского ландшафта, придавая ему уникальность и индивидуальность, делая Петербург еще более живым и интересным.