Нева — полноводная, но пустая: почему Ленинград не спасла рыба, когда голод был главным врагом

Вопрос, которые мучает не одно поколение.

Вопрос, который часто возникает у гостей города, посвященного блокаде Ленинграда, звучит как парадокс:

«А почему в блокаду не ловили рыбу на Неве?».

Город стоит на реке, кишащей рыбой — лещами, ершами, окунями, щуками, судаками. Нева, каналы, а в нескольких километрах — Ладожское озеро, где водится колюшка. Почему же этот природный ресурс не стал спасением от голода?

Рыба в Ленинграде — откуда она шла?

До войны рыбу в промышленном масштабе не добывали ни в Неве, ни в Ладоге, ни в Финском заливе. Основной поток продукции шел из Мурманска — рыбаки имели бронь, сейнеры сопровождались боевыми кораблями﻿.

Ленинград не имел собственных крупных промысловых мощностей.

Объемы вылова и трудности лова

Начальный план «Ленрыбы» на зиму 1941 года — 10-12 тонн в сутки﻿, но выполнить его было практически невозможно: рыба ловилась на Финском заливе под обстрелом врага. 22 ноября начался подледный лов — в тот же день погибли два рыбака.

Добровольцев было мало, и только к весне 1942-го их стало больше.

Как писал художник Николай Протопопов от 26 мая 1942:

«Приходили представители рыбаков: «Не найдется ли среди художников желающих поработать сезон с рыбаками…» Желание было, но все понимали, что долг — запечатлеть город»﻿.

Промышленный лов против военных нужд

Мотоботы и рыболовные суда мобилизовали под военные задачи — для эвакуации и доставки продовольствия﻿.

Ловить рыбу промышленно было опасно и трудно — суда подвергались атаке авиации, а военный ресурс направлялся на первоочередные нужды.

Кронштадт — исключение в блокадной рыбалке

В Кронштадте дело обстояло лучше — лов рыбы из-подо льда был организован и снабжал детей﻿.

Моряки глушили рыбу снарядами, хотя официально это было запрещено.

Частная ловля — смертельно опасная затея

Рыбачить на льду при артиллерийских обстрелах — самоубийство. Зимой и летом ловля на удочки требовала отваги, которой было мало у ослабленных голодом и болезнями жителей.

15-летний Никита в дневнике писал:

«Я пошел ловить рыбу. Ловил до пол 7-го вдоль Невы, не поймал...»﻿.

Это наглядно иллюстрирует сложности добычи пищи.

Почему не ловили и не могли ловить?

Основные факторы:

опасность обстрелов и авианалетов﻿ — в среднем 160–170 снарядов в день;

крайняя истощенность жителей﻿ — физическая слабость;

отсутствие мужчин, мобилизованных на фронт, оставлявших мало желающих и способных ловить рыбу;

сложность изготовления снастей и отсутствие приманок — даже для червей нужны были условия;

неудобство ловли на открытом пространстве и риск провала в лед.

Рыбалка в блокадном Ленинграде была практически невозможна в промышленных масштабах и очень опасна для частных лиц. Маленькие уловы были скорее исключением, чем правилом.

Исключение — корюшка, появившаяся позже, и отдельные случаи сбора оглушённой рыбы после обстрелов.

Как писал Георгий Князев в 1941 году — «Под носом Нева, Ладожское озеро, а рыбы у нас нет...»﻿, отражая трагизм ситуации.