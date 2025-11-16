Нева — полноводная, но пустая: почему Ленинград не спасла рыба, когда голод был главным врагом

Вопрос, который часто возникает у гостей города, посвященного блокаде Ленинграда, звучит как парадокс:
«А почему в блокаду не ловили рыбу на Неве?».
Город стоит на реке, кишащей рыбой — лещами, ершами, окунями, щуками, судаками. Нева, каналы, а в нескольких километрах — Ладожское озеро, где водится колюшка. Почему же этот природный ресурс не стал спасением от голода?
Рыба в Ленинграде — откуда она шла?
До войны рыбу в промышленном масштабе не добывали ни в Неве, ни в Ладоге, ни в Финском заливе. Основной поток продукции шел из Мурманска — рыбаки имели бронь, сейнеры сопровождались боевыми кораблями.
Ленинград не имел собственных крупных промысловых мощностей.
Объемы вылова и трудности лова
Начальный план «Ленрыбы» на зиму 1941 года — 10-12 тонн в сутки, но выполнить его было практически невозможно: рыба ловилась на Финском заливе под обстрелом врага. 22 ноября начался подледный лов — в тот же день погибли два рыбака.
Добровольцев было мало, и только к весне 1942-го их стало больше.
Как писал художник Николай Протопопов от 26 мая 1942:
«Приходили представители рыбаков: «Не найдется ли среди художников желающих поработать сезон с рыбаками…» Желание было, но все понимали, что долг — запечатлеть город».
Промышленный лов против военных нужд
Мотоботы и рыболовные суда мобилизовали под военные задачи — для эвакуации и доставки продовольствия.
Ловить рыбу промышленно было опасно и трудно — суда подвергались атаке авиации, а военный ресурс направлялся на первоочередные нужды.
Кронштадт — исключение в блокадной рыбалке
В Кронштадте дело обстояло лучше — лов рыбы из-подо льда был организован и снабжал детей.
Моряки глушили рыбу снарядами, хотя официально это было запрещено.
Частная ловля — смертельно опасная затея
Рыбачить на льду при артиллерийских обстрелах — самоубийство. Зимой и летом ловля на удочки требовала отваги, которой было мало у ослабленных голодом и болезнями жителей.
15-летний Никита в дневнике писал:
«Я пошел ловить рыбу. Ловил до пол 7-го вдоль Невы, не поймал...».
Это наглядно иллюстрирует сложности добычи пищи.
Почему не ловили и не могли ловить?
Основные факторы:
- опасность обстрелов и авианалетов — в среднем 160–170 снарядов в день;
- крайняя истощенность жителей — физическая слабость;
- отсутствие мужчин, мобилизованных на фронт, оставлявших мало желающих и способных ловить рыбу;
- сложность изготовления снастей и отсутствие приманок — даже для червей нужны были условия;
- неудобство ловли на открытом пространстве и риск провала в лед.
Рыбалка в блокадном Ленинграде была практически невозможна в промышленных масштабах и очень опасна для частных лиц. Маленькие уловы были скорее исключением, чем правилом.
Исключение — корюшка, появившаяся позже, и отдельные случаи сбора оглушённой рыбы после обстрелов.
Как писал Георгий Князев в 1941 году — «Под носом Нева, Ладожское озеро, а рыбы у нас нет...», отражая трагизм ситуации.