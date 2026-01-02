Дача Шварца в Петербурге: дом, которого больше нет, но он всё ещё стоит

На Каменном острове почти каждое здание — как цитата из прошлого Петербурга. Среди них — дача Шварца, дом, который исчез и всё же остался.
Современная резиденция, стоящая на 2-й Берёзовой аллее, лишь повторяет силуэт постройки начала XX века, но сама история этого места хранит больше, чем кажется.
Дом, построенный дважды
Первое здание на участке появилось в 1900 году. Тогда здесь жил профессор Сергей Виноградский — выдающийся ботаник и директор Императорского института экспериментальной медицины.
Его деревянная дача, предположительно созданная архитектором Василием Шене, была частью тихого мира Каменного острова — места, где наука и светская жизнь Петербурга пересекались за чашкой чая на веранде.
Через десять лет дом перешёл к инженеру Альфреду Шварцу. Он перестроил дачу по проекту гражданского инженера Льва Серка, добавив каменные флигели, веранды и новые пристройки. Тогда же дом приобрёл черты позднего модерна — лёгкие линии, стекло, воздух, свет.
После дачного лета
После революции судьба дома резко изменилась: здесь размещалась трудовая колония имени Луначарского, затем пункт охраны материнства и младенчества, а позже — дом отдыха. История аристократической резиденции растворилась в советском быте.
Фасад, рожденный заново
К 2000-м годам старое здание не сохранилось. На его месте воссоздали копию — с фасадами, повторяющими линии оригинала.
Внутри — современные материалы, панорамные окна, спа-зона и детская площадка. Но внешне дача всё ещё напоминает эпоху, когда Каменный остров был летней столицей петербургского уединения.