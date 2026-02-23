Сколько стоит билет для посещения Летнего сада в Санкт-Петербурге?

Посетить Летний сад в Санкт-Петербурге можно круглогодично бесплатно.

Вход в Летний сад в Санкт-Петербурге бесплатный для всех посетителей. Это правило действует в течение всего года, включая летний сезон. Платить нужно только в том случае, если вы планируете посетить Летний дворец Петра I, который является филиалом Русского музея.

Летний сад — старейший парк города, памятник садово-паркового искусства XVIII века. Он был создан по указу Петра I и сохранил планировку, задуманную ещё при императоре. На территории парка можно увидеть античные скульптуры, фонтаны, павильоны и знаменитую ажурную ограду, созданную по проекту архитектора Юрия Фельтена.

Какой режим работы Летнего сада?

Режим работы Летнего сада в 2026 году:

с 1 мая по 30 сентября: с 10:00 до 22:00;

с 1 октября по 31 марта: с 10:00 до 20:00;

с 1 по 30 апреля сад обычно закрывают на просушку.

Стоит учитывать, что вход в сад закрывается за полчаса до завершения работы.

Что посмотреть в Летнем саду?

Прогуливаясь по Летнему саду, вы откроете для себя настоящий музей под открытым небом — вот что непременно стоит увидеть:

Летний дворец Петра I — скромное снаружи, но богато украшенное внутри здание (1710–1714), где император проводил летние месяцы. На фасаде — барельефы о Северной войне, на крыше — медный флюгер с Георгием Победоносцем. Внутри — 14 комнат и две кухни.

Скульптуры — гордость сада. Большинство из них созданы итальянскими мастерами; изначально коллекция насчитывала 92 произведения.

Памятник Крылову работы Петра Клодта — редкое исключение из античного пантеона. На пьедестале изображены герои басен; дети любят разглядывать эти детали, а взрослые вспоминают знакомые с детства строки.

Фонтаны, воссозданные по старинным чертежам: «Коронный», «Гербовый», «Пирамида», фонтан на Царицыной площадке, фонтан с Нереидой, фонтан на третьей площадке, фонтан в Красном саду и «Лакоста».

Невская ограда — шедевр из 36 колонн с ажурным металлическим декором и позолотой. Современники называли её одним из чудес света.

Павильоны: Кофейный домик, Чайный домик, Малая оранжерея, музейный павильон в боскете «Птичий двор», Карпиев пруд, Арочная галерея (берсо).