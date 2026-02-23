Городовой / Город / 35 лет трагедии в «Ленинграде»: МЧС Петербурга почтит память героев-пожарных
35 лет трагедии в «Ленинграде»: МЧС Петербурга почтит память героев-пожарных

Опубликовано: 23 февраля 2026 12:30
35 лет трагедии в «Ленинграде»: МЧС Петербурга почтит память героев-пожарных
35 лет трагедии в «Ленинграде»: МЧС Петербурга почтит память героев-пожарных
Global Look Press / Maksim Konstantinov
 Погибло 16 человек.

23 февраля МЧС Санкт-Петербурга напомнило горожанам о трагическом пожаре в гостинице «Ленинград», случившемся 35 лет назад. В результате возгорания погибли 16 человек.

Ровно 35 лет назад, 23 февраля 1991 года, в Петербурге случился один из самых ужасных пожаров. Пламя началось в одном из номеров и быстро распространилось по коридорам отеля.

Пожарные прибыли уже через пять минут, однако к тому моменту дым заполнил все замкнутые помещения.

Тушение заняло около двух часов. Жертвами стали 16 человек, среди которых девять сотрудников МЧС — они находились в гостинице и эвакуировали постояльцев.

К годовщине МЧС Петербурга выпустило документальный фильм на основе рассказов участников тушения, свидетельств очевидцев и архивных съемок тех дней.

Автор:
Юлия Аликова
Город
