Башня над Малой Невкой: как особняк княгини Кугушевой стал домом для художников

Новости по теме

Архитектурный манифест эпохи: Почему в XIX веке Петербург сменил строгий ампир на пёструю эклектику

Перейти

Каменный остров в Петербурге: почему он «Каменный», если там сплошные деревья и дачи?

Перейти

Как в XIX веке в парке «Александрия» новости распространялись быстрее пули (и как туда попасть сейчас!)

Перейти

Экономическая формула империи: хлеб, лес, лён на экспорт — станки и шелка на импорт. Как работал петербургский порт во второй половине XIX века

Перейти

Цена индустриального чуда: чем Петербург конца XIX века платил за свои паровозы и броненосцы

Перейти