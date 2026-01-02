Городовой / Город / Башня над Малой Невкой: как особняк княгини Кугушевой стал домом для художников
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Сюрприз в чеке: что петербуржцы в 2025-м покупали чаще всего Город
Последняя из Строгановской дачи: как Burda спасла старинный особняк в Петербурге Город
Простужает не мороз, а меню: главная зимняя ошибка в питании, которая ослабляет иммунитет Город
Новогодние чудеса порой реально случаются, и эти случаи тому доказательство Общество
Дом с гербами, соснами и рыбой: что рассказывает фасад старого банка в Выборге Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Праздники Лайфхак Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Полезное

Башня над Малой Невкой: как особняк княгини Кугушевой стал домом для художников

Опубликовано: 2 января 2026 11:15
 Проверено редакцией
Каменный остров
Башня над Малой Невкой: как особняк княгини Кугушевой стал домом для художников
Городовой ру

Дом, соединивший дворянскую историю и вдохновение юных художников Петербурга.

Каменный остров — место, где время будто застряло между двумя эпохами. Здесь, среди старых аллей и теней былых дач, стоит дом с башней, похожей на декорацию из петербургской сказки.

Когда-то он принадлежал княгине Марии Константиновне Кугушевой, а сегодня здесь звучат голоса учеников детской художественной школы им. Кустодиева.

Дом с башней и историей

В конце XIX века Каменный остров активно застраивался дачами знати. В 1898 году вдова штаб-ротмистра Кугушева получила участок между Боковой и Средней аллеями и поручила архитектору Константину Прейсу спроектировать дачу.

Строительство шло быстро — уже к 1899 году дом был готов. Первый этаж сделали каменным, с фактурной отделкой под руст. Второй — деревянным, с башней, фахверковыми мотивами и высоким шпилем.

Асимметрия фасадов и игра объёмов придают дому живость — в нём угадываются черты поздней эклектики, где соседствуют готика, русский стиль и ранний модерн.

От княгини до коммуналки

После революции особняк, как и многие дачи Каменного острова, стал коммунальным жильём. К 1970-м годам дом обветшал, но его спас капитальный ремонт.

В 1973 году в стенах бывшего дворянского особняка открылась детская художественная школа №10, позже носящая имя Бориса Кустодиева.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью