Башня над Малой Невкой: как особняк княгини Кугушевой стал домом для художников

Каменный остров — место, где время будто застряло между двумя эпохами. Здесь, среди старых аллей и теней былых дач, стоит дом с башней, похожей на декорацию из петербургской сказки.
Когда-то он принадлежал княгине Марии Константиновне Кугушевой, а сегодня здесь звучат голоса учеников детской художественной школы им. Кустодиева.
Дом с башней и историей
В конце XIX века Каменный остров активно застраивался дачами знати. В 1898 году вдова штаб-ротмистра Кугушева получила участок между Боковой и Средней аллеями и поручила архитектору Константину Прейсу спроектировать дачу.
Строительство шло быстро — уже к 1899 году дом был готов. Первый этаж сделали каменным, с фактурной отделкой под руст. Второй — деревянным, с башней, фахверковыми мотивами и высоким шпилем.
Асимметрия фасадов и игра объёмов придают дому живость — в нём угадываются черты поздней эклектики, где соседствуют готика, русский стиль и ранний модерн.
От княгини до коммуналки
После революции особняк, как и многие дачи Каменного острова, стал коммунальным жильём. К 1970-м годам дом обветшал, но его спас капитальный ремонт.
В 1973 году в стенах бывшего дворянского особняка открылась детская художественная школа №10, позже носящая имя Бориса Кустодиева.