С кем не случалось — затянулся Новый год, а потом внезапно январь, звон в ушах и обещание «никогда больше». Хватит страдать и закусывать минералкой: в Петербурге давно есть специалисты, которые умеют возвращать человека к жизни быстрее, чем тает лёд в бокале.
В 2023-м в топ-10 портала Zavtra попали те, кого чаще всего советовали сами пациенты. Среди них — клиника доктора Лазарева с гипнозом и срочными выездами; «Ассоциация наркологов России» с круглосуточными консультациями; сеть «Лазарет», где к человеку относятся не как к диагнозу, а как к живому; «Нарника» с кодированием и вшиванием Эсперали; «Нарколог Экспресс», чьи бригады приезжают без мигалок и соседских пересудов.
Также в списке — «МедФорт» с честными больничными, «Оникс» с программами реабилитации, «Элеана Мед» с дневниками пациентов и «МЦК», где нормализуют организм за час после вызова.
Прежде чем звать бригаду, смотрите свежие отзывы и решайте на своё усмотрение.