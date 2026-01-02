Городовой / Общество / Зимой часто так случается, что человек спивается: рейтинг клиник по выводу из запоя
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Сюрприз в чеке: что петербуржцы в 2025-м покупали чаще всего Город
Последняя из Строгановской дачи: как Burda спасла старинный особняк в Петербурге Город
Простужает не мороз, а меню: главная зимняя ошибка в питании, которая ослабляет иммунитет Город
Новогодние чудеса порой реально случаются, и эти случаи тому доказательство Общество
Дом с гербами, соснами и рыбой: что рассказывает фасад старого банка в Выборге Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Праздники Лайфхак Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Полезное

Зимой часто так случается, что человек спивается: рейтинг клиник по выводу из запоя

Опубликовано: 2 января 2026 12:00
 Проверено редакцией
Рюмки
Зимой часто так случается, что человек спивается: рейтинг клиник по выводу из запоя
globallookpress/ Vadim Akhmetov

Тема щекотливая, но спрос на нее только растет.

С кем не случалось — затянулся Новый год, а потом внезапно январь, звон в ушах и обещание «никогда больше». Хватит страдать и закусывать минералкой: в Петербурге давно есть специалисты, которые умеют возвращать человека к жизни быстрее, чем тает лёд в бокале.

В 2023-м в топ-10 портала Zavtra попали те, кого чаще всего советовали сами пациенты. Среди них — клиника доктора Лазарева с гипнозом и срочными выездами; «Ассоциация наркологов России» с круглосуточными консультациями; сеть «Лазарет», где к человеку относятся не как к диагнозу, а как к живому; «Нарника» с кодированием и вшиванием Эсперали; «Нарколог Экспресс», чьи бригады приезжают без мигалок и соседских пересудов.

Также в списке — «МедФорт» с честными больничными, «Оникс» с программами реабилитации, «Элеана Мед» с дневниками пациентов и «МЦК», где нормализуют организм за час после вызова.

Прежде чем звать бригаду, смотрите свежие отзывы и решайте на своё усмотрение.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью