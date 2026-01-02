Камыши, тюлени, болота: сжигаем жир с боков после новогоднего оливье по экотропам Петербурга и Ленобласти

Праздники прошли, но майонез в теле ещё не успел остыть. Если из открытого холодильника на вас осуждающе смотрит селёдкой под шубой, а в глазах отражается тазик оливье — самое время выбираться на воздух.

Петербург и Ленобласть зимой превращаются в музей под открытым небом, где вместо картин — белые ели и замерзшие болота.

«Сестрорецкое болото»: болота, которые старше Петербурга

Тропа проходит по заказнику, где всё осталось почти таким же, как тысячу лет назад. Настил из дерева, хрустящий снег, тишина, редкие следы лис и зайцев. Идеально, чтобы выпить чай из термоса и почувствовать себя первооткрывателем без телефона.

Добраться проще всего с Белоострова — от станции пешком около двадцати минут. Только не паркуйтесь у тропы, инспекторы бдят как орлы.

«Дудергофские высоты»: почти горы, но без билета в Сочи

Самая высокая точка Петербурга — 176 метров. Внизу снежные поля, наверху — вид на дачи, клены и ветер, который выдувает остатки оливье прямо из головы. После прогулки можно заглянуть к историческому зданию больницы Святого Георгия — прекрасный модерн и редкий случай, когда хочется фотографировать не себя, а стены.

«Бугаиная тропа»: море, камыши и выпи

Лисий Нос, берег Финского залива. Маршрут всего полтора километра, но виды — как в документалке BBC. Здесь обитают редкие птицы, так что музыку в наушниках лучше выключить и послушать настоящий саундтрек зимы. А ещё тут растёт дуб-ровесник Петра I — да, тот самый, которому уже больше трёх веков.

Линдуловская роща: корабельные деревья и снег по колено

Если хочется тишины — это место для вас. Роща была посажена в XVIII веке специально для строительства кораблей, но стала заповедником. Сейчас там лиственницы, туи, пихты и воздух, от которого даже селёдка под шубой кажется диетическим блюдом.

Ближайшая станция — Рощино. Вход платный, но 140 рублей за такую дозу зимнего спокойствия — не деньги.

«Долина реки Выбья»: море, сосны и немного тюленей

Кургальский заказник — будто открытка с севера Европы. Подвесной мост, смотровая башня, сосновые дюны и ледяное море, где иногда показываются серые тюлени. Пешком от Кингисеппа долго, лучше ехать на машине. Вход — символический, но виды того стоят, отмечает Fontanka.

Праздничные салаты не вечны, а природа — лучший фитнес без абонемента. Наденьте варежки, налейте в термос чай и выйдите гулять. Петербург в январе умеет лечить переедание одним вдохом морозного воздуха.