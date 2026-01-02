Забудьте про всё, что знали о Петербурге: дом, занимающий целый квартал, ждет вас

Если идти по улице Восстания от площади, взгляд сразу цепляется за дом № 35. Он будто тянется бесконечно — от улицы Некрасова до Баскова переулка.

Так и есть: этот дом действительно занимает весь квартал. Построил его в 1880-х купец второй гильдии Ефим Егоров по проекту архитектора Павла Сюзора — одного из тех, кто создал облик петербургской эклектики.

От "заведения" до респектабельного дома

До появления этого гиганта здесь стоял деревянный дом, который Егоров сдавал "под заведение" — и, как это часто бывало, сгорел. После пожара купец решил построить что-то надёжное и доходное.

Так появился новый дом — шестиэтажный, с сотнями квартир и арками-двориками. Архитектор Павел Сюзор украсил его по-петербургски щедро: куполами, лепниной, маскаронами и кариатидами.

Фасады, которые можно читать

Украшения на доме — не просто декор. В них зашифрованы намёки на владельца.

Грифоны держат вазы с гирляндами, кариатиды сжимают рога изобилия, а между ними можно разглядеть львиные головы и символы торговли — якорь и жезл Гермеса. Это прямая отсылка к профессии купца.

Даже вензель "Е" на одном из фасадов — подпись Ефима Егорова, человека, который хотел оставить след не только в делах, но и в камне.

Жизнь внутри

Когда-то этот дом был маленьким городом: в его стенах жили сотни людей — от состоятельных семей до съёмщиков дешёвых комнат в окнах двора. Здесь, по разным данным, бывали военный историк Николай Дубровин, семья Мережковских, адвокат Константин Хартулари.

Дворы — как и положено доходным домам — лишены украшений, но именно там кипела повседневная жизнь Петербурга конца XIX века.

В 2022 году дом Егорова включили в реестр объектов культурного наследия.