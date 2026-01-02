Откуда родом главный волшебник страны: история Деда Мороза из Устюга

Сегодня для всей страны «главным» считается Дед Мороз из Великого Устюга. Его официальная резиденция появилась в конце 1990-х, когда власти Вологодской области и федеральное правительство запустили проект «Великий Устюг — родина Деда Мороза».
С тех пор именно этот волшебник представляет Россию на всех официальных новогодних мероприятиях.
У него есть настоящий терем в сосновом бору, где гостей встречают сказочные герои, а сам хозяин беседует с детьми и принимает письма. Только за последние годы на его почту пришли миллионы посланий со всей страны. В Устюге работает целый центр, где письма сортируют и передают Морозу.
Кроме того, Дед Мороз стал настоящим брендом и работодателем: сувениры, гастрономия и туризм в регионе связаны с его именем. Для детей он — символ праздника, а для города — важная часть экономики, отмечает АиФ.
Именно поэтому главным новогодним кудесником признан именно он: за ним стоит и народная вера в сказку, и официальная поддержка государства.