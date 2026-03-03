Какая рыба водится в Финском заливе?

В Финском заливе водится как пресноводные, так и морские виды рыб.

Финский залив — это уникальный водоём, где встречаются морские и пресноводные виды рыб. Его экосистема формировалась под влиянием солёности воды, климатических условий и антропогенного воздействия. В 2026 году здесь по-прежнему можно встретить как привычных обитателей, так и тех, кто приходит с моря во время нагонных явлений.

Корюшка — визитная карточка залива

Корюшка — одна из самых известных рыб Финского залива. Эта небольшая рыбка с серебристой чешуёй и характерным «огуречным» запахом стала символом зимней рыбалки в регионе. В 2026 году сезон ловли корюшки традиционно стартовал в феврале, когда залив покрывается льдом.

Другие распространённые виды

Салака — мелкая морская рыба из семейства сельдевых. Часто попадается в прилове при ловле корюшки. Обитает в солёных участках залива, особенно в его южной части.

Окунь и плотва — пресноводные виды, которые встречаются в менее солёных районах, например, у берегов или в заливах с пресной водой. В 2026 году рыбаки отмечали снижение активности этих видов на северном берегу залива, что может быть связано с изменением кормовой базы или смещением ареала обитания.

Бычок-подкаменщик — небольшая рыба, которая прячется среди камней. Иногда попадается в уловах, но её ловля не является массовой из-за небольшого размера.

Редкие и охраняемые виды

Некоторые виды рыб в Финском заливе находятся под охраной. К ним относятся:

Лосось атлантический (сёмга) — его вылов запрещён во всех реках, впадающих в залив, а также в предустьевых пространствах.

Кумжа (форель) — как и лосось, запрещена к вылову.

Осётр атлантический — также входит в список запрещённых к ловле видов.

