Настоящий защитник огорода: Сажаю 1 растение - разгоняю муравьев, "колорада" и тлю
Настоящий защитник огорода: Сажаю 1 растение - разгоняю муравьев, "колорада" и тлю

Опубликовано: 3 марта 2026 07:32
 Проверено редакцией
Настоящий защитник огорода: Сажаю 1 растение - разгоняю муравьев, "колорада" и тлю
Настоящий защитник огорода: Сажаю 1 растение - разгоняю муравьев, "колорада" и тлю
Городовой ру
Совет по защите участка при помощи хрена.

Дачники знают, что хрен - не только полезный корень, но и вкусный, его перемалывают, добавляют в блюда, а также кладут целиком в закатки на зиму. Но может растение исполнять и защитные функции на вашем дачном участке, о которых известно не многим.

О полезных свойствах хрена для дачного участка рассказывают на профильном канале "Дача, сад и огород", берите советы на заметку.

Чем полезен хрен на даче

  1. Листья хрена богаты фитонцидами, они оздоравливают воздух вокруг и помогают защитить от болезней растения, которые "сидят" на грядках неподалёку. Хрен борется с такими болезнями как фитофтора, фузариоз и другие грибковые напасти. Готовим из хрена настой, он оздоровит уже заболевшие растения. Для этого необходимо измельчить 400 г листьев растения, добавить 10 литров тёплой воды и выдержать 2-3 дня. Обработать больные посадки по листьям. Так получится спасти растения без всякой агрессивной химии.
  2. Кроме того хрен отгоняет вредителей - его аромат не любят муравьи, тля, а также колорадский жук. Готовим средство для опрыскивания - 300 г листьев хрена заливаем 5 литрами тёплой воды, настаиваем 2 дня, а потом разводим вдвое, добавляем жидкое мыло и опрыскиваем растения, которые атакуют вредители. Эффект будет потрясающим.
  3. Можно использовать листья хрена в качестве мульчи. Накрыть ими растения в корневой зоне, в итоге влага будет меньше испаряться, это позволит сделать поливы более редкими.

Совет по высадке хрена

Хрен является агрессивной культурой - он быстро разрастается, избавиться от зарослей потом будет нелегко. Потому умные дачники его изолируют - закапывают в землю ведро, насыпают почву и только потом высаживают хрен. Так корни не смогут "убежать" за отведённое пространство.

Ранее издание "Городовой" сообщало, чем подкормить перец после появления первых всходов.

Автор:
Марина Котова
Полезное
