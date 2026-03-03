Настоящий защитник огорода: Сажаю 1 растение - разгоняю муравьев, "колорада" и тлю

Дачники знают, что хрен - не только полезный корень, но и вкусный, его перемалывают, добавляют в блюда, а также кладут целиком в закатки на зиму. Но может растение исполнять и защитные функции на вашем дачном участке, о которых известно не многим.
О полезных свойствах хрена для дачного участка рассказывают на профильном канале "Дача, сад и огород", берите советы на заметку.
Чем полезен хрен на даче
- Листья хрена богаты фитонцидами, они оздоравливают воздух вокруг и помогают защитить от болезней растения, которые "сидят" на грядках неподалёку. Хрен борется с такими болезнями как фитофтора, фузариоз и другие грибковые напасти. Готовим из хрена настой, он оздоровит уже заболевшие растения. Для этого необходимо измельчить 400 г листьев растения, добавить 10 литров тёплой воды и выдержать 2-3 дня. Обработать больные посадки по листьям. Так получится спасти растения без всякой агрессивной химии.
- Кроме того хрен отгоняет вредителей - его аромат не любят муравьи, тля, а также колорадский жук. Готовим средство для опрыскивания - 300 г листьев хрена заливаем 5 литрами тёплой воды, настаиваем 2 дня, а потом разводим вдвое, добавляем жидкое мыло и опрыскиваем растения, которые атакуют вредители. Эффект будет потрясающим.
- Можно использовать листья хрена в качестве мульчи. Накрыть ими растения в корневой зоне, в итоге влага будет меньше испаряться, это позволит сделать поливы более редкими.
Совет по высадке хрена
Хрен является агрессивной культурой - он быстро разрастается, избавиться от зарослей потом будет нелегко. Потому умные дачники его изолируют - закапывают в землю ведро, насыпают почву и только потом высаживают хрен. Так корни не смогут "убежать" за отведённое пространство.
Ранее издание "Городовой" сообщало, чем подкормить перец после появления первых всходов.