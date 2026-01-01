«Несет деструктивный фон»: стоит ли дарить детям модные игрушки

В период праздников перед родителями встает актуальный вопрос: стоит ли покупать детям модные, но зачастую «страшные» игрушки?

Детский психолог Анастасия Климченко предупреждает с беседе с порталом «Городовой», что изобилие таких игрушек может нести деструктивный фон в воспитании и развитии личности ребенка.

Импульсивность и возбуждение: Последствия «страшных» игр

«Когда дети приходят на терапию, я вижу, как они приносят страшные игрушки в детский сад, они приносят это на занятия», — отмечает Анастасия Климченко.

По ее наблюдениям, дети, имеющие доступ к таким игрушкам, часто страдают от «очень повышенной импульсивности».

«А что такое импульсивность? Это еще один аспект. Импульсивность — это отсутствие процессов торможения», — объясняет психолог.

Это состояние, когда «переключатель не включается», а «парасимпатика не чередуется с симпатикой», приводит к тому, что ребенок «находится в постоянном возбужденном состоянии».

В таком состоянии дети «быстро истощаемы, утомляемы, раздраженны, агрессивны, они в протесте находятся, им сложно сосредоточиться, сложно понять чувство другого, присоединиться».

Ребенок «все время концентрирован на себе и на всплеске этого накопленного эмоционального перенапряжения».

«Поэтому вывод какой? Я, как психолог детский, согласна с тем, что изобилие этих игрушек действительно несет деструктивный фон в воспитании и развитии личности детей», — заключает Климченко.

Здоровое питание для души: Ответственность родителей

Аналогия на примере питания помогает понять суть проблемы.

«Каждый родитель точно знает, что необходимо ребенку, чтобы он был здоров. Что ему нужно есть определенное количество раз, определенную пищу, определенные минералы, микроэлементы, витамины и так далее», — говорит психолог.

Никто из родителей не станет «с утра до вечера кормить чипсами и заполнять полочки в холодильнике фастфудами и какой-то вредной едой».

«Но выбор делает родитель, здоровая это пища или нездоровая», — подчеркивает Анастасия Климченко.

Точно так же и с игрушками: родители несут ответственность за то, какой «контент» они предлагают своим детям.

Выбор в пользу «страшных» игрушек, вместо тех, что способствуют развитию эмпатии, доброты и спокойствия, может иметь долгосрочные негативные последствия для формирования личности ребенка.