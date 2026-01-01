Эволюция названия французской столицы и ее отражение в языках мира.

Почему русские называют столицу Франции «Париж», в то время как сами французы произносят это название как «Пари»?

Этот вопрос вызывает удивление даже у французов и имеет неожиданное объяснение, связанное с влиянием польского языка на русский.

«Грязь паризиев» или «люди копья»: Загадка происхождения названия Парижа

Современное название Парижа уходит корнями в древнее слово «Паризия», образованное от наименования местного кельтского гальского племени паризиев (Parisii).

Происхождение этого племенного названия связывают с различными словами: от общекельтского pario- («котел») до валлийско-кельтского peryff («вождь-командир») или ирландского kwar-sā («люди копья»).

Еще в III веке нашей эры это место было известно как «Лютеция», от латинского lutum — «ил, грязь», из-за здешних непролазных болот.

Позже название трансформировалось в «Lutetia Parisiorum» — «грязь паризиев».

К концу римской эры местные жители отказались от «грязного» наименования, и город стал просто «Paris». Тогда это слово произносилось как «ПариС» или «ПариЗ».

Однако, к XV-XVI векам французы упростили звучание, и город стал называться просто «Пари».

«Парисъ» против «ПарЫж»: Как польское влияние изменило русское восприятие Парижа

«Но вот другие народы окрестные запомнили как раз прежнее наименование», — отмечает "Национальный след".

Англичане, например, до сих пор называют столицу Франции «ПэриС» (отсюда и имя Пэрис Хилтон).

Немцы до сих пор зовут Париж «Paris» — «ПариЗ».

Итальянцы именуют его «Parigi» — «ПариДЖИ».

Таким образом, кроме самих французов, мало кто называет город просто «Пари».

В русском языке ситуация несколько иная. Около XVII века, когда «обожающие жэкать да шэкать поляки» посетили столицу Франции, они окрестили ее «Paryż» — «ПарЫЖ».

Это слово, «внезапно попав в русский язык, заместило прежде бытовавшее у нас еще в средние века Парисъ».

Это произошло, возможно, из-за моды на польские заимствования, которые «любили у нас тогда на Руси».

Так, благодаря польскому влиянию, в русском языке появилось «Ж», сделавшее название французской столицы уникальным среди многих других языков.