Эзотерики строго запрещают принимать эти подарки от свекрови: высосут всю душу

Опубликовано: 1 января 2026 16:15
 Проверено редакцией
Эзотерики строго запрещают принимать эти подарки от свекрови: высосут всю душу
Фото: Городовой.ру

Даже с благими намерениями.

Знаменитый конфликт «невестка — свекровь» оброс не только анекдотами, но и суевериями. Одно из самых стойких — категорический запрет принимать от мамы мужа в дар посуду. Особенно если между вами уже пробежала чёрная кошка.

Откуда ноги растут? Корни — в древних укладах. Считалось, что новая хозяйка (невестка) должна сама «наполнять» семейное гнездо своей утварью — это символ её власти и порядка в доме.

Если же посуду приносит свекровь, это трактуется как скрытое послание: «Ты здесь не настоящая хозяйка, дом — всё ещё мой». Это будто бы «передаёт» ей символический контроль над вашим очагом.

Народная молва пугает конкретными последствиями: от финансовых проблем и конфликтов до проблем с зачатием. Якобы такой дар, особенно после ссоры, может «программировать» семью на скандалы и даже измены.

Психологи, впрочем, видят в этом больше бытовой подоплёки. Дорогой сервиз от свекрови может невольно вызывать чувство долга и скрытого контроля. А если отношения и так натянуты — любая мелочь, даже подаренная кастрюля, становится разменной монетой в скрытом противостоянии. Так что, возможно, дело не в мистике, а в тонкой грани, где подарок превращается в символ влияния.

Игорь Мустафин
