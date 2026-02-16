Вишня и малина стареют - ирга кормит 60 лет: 5 причин посадить этот куст на участке

Почему стоит выращивать иргу

Многие дачники игнорируют иргу и отдают предпочтение более капризным растениям. Однако этот кустарник является настоящей находкой для ленивых садоводов.

Длительное плодоношение

Это главное достоинство ирги. Ягоды созревают на протяжении долгого времени, поэтому вы сможете собирать их партиями. Плоды обладают приятным, слегка терпким вкусом, напоминают голубику и содержат множество полезных веществ.

Неприхотливость

Ирга - рекордсмен по выживаемости. Ей не страшны суровые зимы, возвратные заморозки и бедные почвы. Кустарник растет даже в полутени и на кислых грунтах, где другие культуры отказываются плодоносить. Еще один плюс - ирге не нужны опылители: она прекрасно справляется с этим процессом самостоятельно.

Рекордная продолжительность жизни

Один куст ирги способен плодоносить до 60 лет без особого ухода. В то время как малина или вишня требуют обновления каждые 20 лет, ирга будет стабильно давать урожай десятилетиями.

Польза для сада

Ирга - прекрасный медонос. Ее белоснежные цветы привлекают пчел на участок, что обеспечивает появление завязей на других растениях в саду.

Кроме того, цветки и листья ирги выделяют фитонциды - биологически активные вещества, которые очищают воздух от токсичных соединений и подавляют размножение вредных микроорганизмов, сообщает «Садоеж».

Декоративность

Во время цветения ирга напоминает нарядную черемуху. Ее кусты покрываются белыми соцветиями и наполняют сад нежным ароматом. А осенью листва приобретает яркие багряно‑красные оттенки и украшает участок до заморозков.

Отзывы дачников

Садовод из Самары по имени Наталья рассказала, что посадила иргу пять лет назад и до сих пор не может нарадоваться. Вкус ягод просто божественный, нежные, сладкие, с легкой терпкостью, отметила она:

"Внуки обожают прямо с куста есть, а я варю варенье - на зиму уходит по 10 банок, и все равно мало!"

Дачник из Ростовской области по имени Владимир добавил, что ирга растет как сорняк и не нуждается в уходе. Единственный минус в том, что птицы тоже любят полакомиться ягодами.

"Ягод столько, что и поесть, и заморозить, и компотов накрутить хватило. Птицы, правда, тоже любят, но накинул сетку - проблема решена", - указал он.

