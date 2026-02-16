Городовой / Полезное / Цветы балдеют от этой процедуры: делаем 1 раз в феврале - листья сияют изумрудным блеском
Цветы балдеют от этой процедуры: делаем 1 раз в феврале - листья сияют изумрудным блеском

Опубликовано: 16 февраля 2026 09:07
Водные процедуры для растений: техника и частота 

Регулярный тёплый душ — одна из лучших процедур для комнатных цветов. Она не только освежает вид растений, но и работает как профилактика болезней и вредителей. Вода смывает пыль, позволяя листьям полноценно дышать и участвовать в фотосинтезе, повышает влажность вокруг растения и мягко стимулирует рост. Но главное — струя воды смывает с листьев и стеблей уже поселившихся вредителей и их яйца, приостанавливая развитие проблем ещё до того, как они станут заметны. Как правильно организовать душ для цветов, рассказала цветовод.

Чтобы процедура принесла только пользу, важно проводить её правильно. Сначала грунт в горшке закрывают полиэтиленовым пакетом — это защитит корни от переувлажнения и размывания. Температуру воды выбирают комфортную, как для себя, или чуть теплее: примерно такой душ хочется принять после прогулки в мороз. Слишком холодная или горячая вода могут навредить растению.

Самое важное — тщательно промыть каждый лист с обеих сторон, а также черешки, пазухи и ствол. С молодыми, нежными листьями обращаются осторожно — они легко травмируются. Растения с опушёнными листьями (например, фиалки), а также те, что цветут или набрали бутоны, лучше в душ не водить: вода может испортить внешний вид или повредить цветы.

После душа растению нужно дать время обсохнуть в тёплом месте без сквозняков, чтобы оно не «простыло» от резкого перепада температуры. Удобнее всего оставить цветы в ванной на ночь, а утром вернуть на подоконник.

Частота процедуры зависит от сезона: зимой достаточно раз в месяц, летом можно хоть каждую неделю, но не реже одного раза в месяц. Если растение слишком крупное, чтобы нести его в ванну, листья регулярно протирают с обеих сторон влажной салфеткой из микрофибры. Для смягчения жёсткой воды в неё добавляют немного лимонной кислоты.

Ранее Городовой рассказал, как помочь растениям пережить февраль.

Алина Владимирова
