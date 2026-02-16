Городовой / Город / Красная ночь Петербурга: старт фестиваля «Китайский Новый год» и поющие мосты
Красная ночь Петербурга: старт фестиваля «Китайский Новый год» и поющие мосты

Опубликовано: 16 февраля 2026 10:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Alexander Legky
Празднование в городе на Неве начнется вечером 16 февраля.

В Санкт-Петербурге традиционно отмечают Китайский Новый год фестивалем «Веселый праздник Весны», который в 2026 году пройдет уже в 12-й раз.

Мероприятия стартуют вечером 16 февраля: Дворцовый мост подсветят красным светом, как и в прошлом году, когда разводку моста впервые дополнили звуковым шоу «Поющие мосты».

Гостей ждет праздничное шествие, прямая трансляция гала-концерта из Китая на волне 102.4 FM и зажжение фонарей на территории Петропавловской крепости. А завершатся торжества 3 марта фестивалем фонарей.

Юлия Аликова
Город
