Красная ночь Петербурга: старт фестиваля «Китайский Новый год» и поющие мосты

В Санкт-Петербурге традиционно отмечают Китайский Новый год фестивалем «Веселый праздник Весны», который в 2026 году пройдет уже в 12-й раз.
Мероприятия стартуют вечером 16 февраля: Дворцовый мост подсветят красным светом, как и в прошлом году, когда разводку моста впервые дополнили звуковым шоу «Поющие мосты».
Гостей ждет праздничное шествие, прямая трансляция гала-концерта из Китая на волне 102.4 FM и зажжение фонарей на территории Петропавловской крепости. А завершатся торжества 3 марта фестивалем фонарей.